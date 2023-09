Día 1 sin Vinicius

El Real Madrid afrontará ante el Getafe el primero de los partidos que los de Carlo Ancelotti no podrán contar con Vinicius Junior. El brasileño se lesionó ante el Celta y, tras someterse a pruebas médicas, se le diagnosticó una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Por lo tanto, el delantero estará unas seis semanas fuera de los terrenos de juego, por los que se podría perder los duelos ante los azulones, Real Sociedad, el derbi contra el Atlético, Las Palmas, Girona y las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions. Tampoco estará con Brasil para los duelos contra Bolivia y Perú. Si todo va bien y no hay contratiempos, volverá para jugar contra Osasuna. La única buena noticia es que el tendón no está afectado.

Sin Vinicius, el Real Madrid tendrá que aprender a vivir sin su mejor jugador. No será sencillo. Y es que, los blancos marcan 2,16 tantos por encuentro cuando él está en el césped, mientras que sin el brasileño la cifra baja a 1,6 goles por duelo. El delantero ha producido en los dos últimos años un total de 86 goles, el 34,9% de los tantos que ha marcado el conjunto blanco.

Ahora, Ancelotti tendrá que buscar diferentes opciones para sustituirle. Ante el Getafe, Joselu, perfil muy diferente a Vinicius, apunta a titular. La otra opción que maneja el técnico es la de Brahim Díaz. Más parecido en cuanto a tipo de juego a Vini, pero con menos opciones de ser titular por el momento.

La idea de Ancelotti pasa por mantener el dibujo. Es decir, seguir apostando por el 4-4-2 en rombo que, por el momento, le ha llevado a ser líder. Ante el Celta, Joselu sufrió al tener poco protagonismo, por lo que frente al Getafe deberán buscar alternativas para que el delantero entre más en juego, lo que provocará peligro.