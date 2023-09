Ancelotti: «De Mbappé no hablo, es un jugador del PSG»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a Real Madrid y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se estrenarán esta temporada en casa tras jugar tres duelos a domicilio. Tres partidos que han sellado con victoria, lo que les permite llegar líderes. Este será el primer encuentro tras la lesión de Vinicius.

Volver al Bernabéu

«Estamos muy ilusionados de volver al Bernabéu, pero lo más importante es volver con la afición después de haberlo hecho bien en estos tres partidos. El objetivo es volver a sacar otros tres puntos».

Plantilla

«Muy contento. Lo he dicho muchas veces. Cuando empezó la temporada ya estaba la plantilla arreglada. Tenemos un mix de experiencia, energía, juventud… Tenemos problemas (por las lesiones), pero la plantilla es buena».

Bellingham

«Van a estar encantados los aficionados de verlo en directo. Tiene una personalidad tan fuerte que va a estar contento de jugar por primera vez en el Bernabéu».

Sin Vinicius

Competir

«Sí, podemos competir con cualquiera. Tenemos los recursos para competir a tope. Es verdad que el equipo cambia un poco, pero la calidad sigue siendo muy alta».

Sorteo Champions

«Nápoles lo hizo muy bien y ha mantenido la plantilla con un entrentador nuevo que compite muy bien. Union Berlin es un equipo, un equipo. No tienen individualidades, pero juegan muy bien. El braga es un equipo que tenemos que respetar porque todos los portugueses juegan al fútbol bien. Hay que respetar a todos porque la Champions cada partido puede ser una trampa».

Sistema

«Sin Vini podemos jugar con Brahim, con Joselu… pero no tenemos la obligación de jugar con tres delanteros, puede jugar un interior. Uno como Vini no lo tenemos, pero no va a cambiar el sistema. Si juega Joselu podemos usar más centros y si juega Brahim jugaremos más por dentro».

Ceballos y Mendy

«Ceballos y Mendy siguen haciendo trabajo individual. Durante el parón comenzarán con el equipo y estarán para la Real Sociedad».

Rodrygo

«Rodrygo tiene la calidad que es inusual de ser capaz de hacer muchas cosas. Por la derecha, por la izquierda…Como delantero lo ha hecho muy bien. En este sentido Rodrygo es un delantero muy completo como muy pocos»

Penaltis

«Depende de los partidos. Joselu los tira muy bien porque tiene experiencia, Modric, Vinicius… El primero puede ser Joselu, luego, Modric y luego Vini»

Mbappé

«De Mbappé no hablo. Es jugador del PSG y respetamos a todos los clubes y jugadores que no son del Real Madrid. No hablo y solo hay respeto».

Cantera

«Gonzalo lo está haciendo muy bien. Está aportando. Va a estar en la convocatoria como Nico Paz. La cantera del Real Madrid y el trabajo es muy bueno. Los jugadores tienen muchísima calidad, como Nico, Marvel, Vinicius Tobias, Mario Martín… la cantera esta produciendo muchos talentos».