El estadio Santiago Bernabéu guardó un respetuoso minuto de silencio por Pepe Domingo Castaño, que ha fallecido en la madrugada del domingo a la edad de 80 años, en los prolegómenos del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Real Sociedad. El reconocido comunicador de la Cadena COPE compartía su amor al conjunto blanco con el que procesa al Deportivo de La Coruña, club de su tierra.

Además de por Pepe Domingo Castaño, al igual que en el resto de los partidos de Primera y Segunda que se han celebrado este domingo, en los prolegómenos del duelo que enfrentó a Real Madrid y Real Sociedad también se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos y por las inundaciones que está sufriendo Libia.

El adiós de Pepe Domingo Castaño

Pepe Domingo Castaño murió en Madrid durante la madrugada de este domingo a los 80 años. El popular presentador de radio falleció en el Hospital de la Zarzuela de Madrid a causa de un fallo multiorgánico provocado por una septicemia derivada de una infección de garganta mal curada. Estuvo rodeado de los suyos.

Pepe Domingo Castaño, una de las voces más reconocibles de las ondas españolas, era uno de los principales conductores del programa ‘Tiempo de juego’, el espacio deportivo de la COPE.

«El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo», ha publicado el programa en las redes sociales.

«La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti, pero, por ti, seguiremos. Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos», añadió el medio de comunicación.

Además, Manolo Lama, narrador del Real Madrid y de la selección española en la Cope, se refirió hacia Pepe Domingo Castaño como un «genio de la radio». «Se ha ido el maestro de la comunicación, se ha ido el padre de la redacción de Cope», ha destacado en una publicación en la misma red social.

El Real Madrid también le despidió

Como no podía ser de otra manera, el Real Madrid no tardó en reaccionar a la pérdida de Pepe Domingo Castaño. El club blanco publicó un comunicado oficial en su página web. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, maestro y leyenda de la comunicación y del periodismo deportivo en España», subrayó el club blanco. «El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos», añadió.

«Entre otros muchos galardones que reconocen su extraordinaria trayectoria profesional, cuenta con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias aplicadas al Deporte que recibió del Consejo Superior de Deportes en 2011, cuatro Premios Ondas, dos Antenas de Oro y un Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, y el Premio Joaquín Prat de Radio que le concedió en 2014 la Academia Española de la Radio», finalizó.