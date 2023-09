Real Madrid – Real Sociedad: examen antes de la Champions

Antes de la Champions partidazo. Real Madrid y Real Sociedad se ven las caras con el estadio Santiago Bernabéu como testigo antes de que ambos conjuntos comiences sus respectivos caminos en la Champions League. Los blancos recibirán al Unión Berlín en un partido inédito, mientras que los vascos viajarán a Milán para verse las caras con el Inter. Pero eso será entre semana y antes les toca buscar tres nuevos puntos en la Liga.

Real Madrid y Real Sociedad llegan a este partido en situaciones diferentes. Los hombres de Carlo Ancelotti han ganado los cuatro primeros campeonatos del campeonato. Vencieron al Athletic en San Mamés, al Almería en Andalucía, al Celta en Vigo y al Getafe en el Bernabéu. Cuatro duelos que mantienen a los blancos invictos y líderes.

Por otro lado, los vascos arrancaron el curso con tres empates y la sensación de no saber ganar, hasta que antes del parón el Granada fue su primera víctima. Los de Imanol Alguacil suman seis puntos de 12 posibles, pero la sensación es que con el paso de los partidos irán a más. Juego y jugadores tienen de sobra para ello.

Un Real Madrid con pocas rotaciones

A pesar de que este partido llega tras el parón de selecciones y Ancelotti en rueda de prensa ha insinuado que ya llega el momento de las rotaciones, algo que sucederá a partir de estas semanas en las que se juega cada tres días, ante la Real Sociedad estarán muy lejos de ser masivas.

De hecho, la gran novedad puede estar en el centro del campo, donde Toni Kroos, que ha tenido el descanso de no ir con Alemania, podría entrar en el once titular en detrimento de un Fede Valverde que lo ha jugado todo con Uruguay. El resto del equipo apunta a ser el previsible, con Kepa en la portería; Carvajal, Rüdiger, Alaba y Fran García en defensa; Tchouaméni, Camavinga y Bellingham, además del germano, en el centro; y Joselu y Morata en ataque.

La gran sensación, como no puede ser de otra manera, es Jude Bellingham. El inglés volverá a ser titular y tendrá el complicado reto de volver a marcar, lo que superaría el mejor arranque goleador de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. De momento, ha marcado cinco dianas en las cuatro primeras jornadas y le sienta como un guante el traje de líder en el 14 veces campeón de Europa.

«Es evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. No era muy conocido porque jugaba en la Liga alemana y no tenía el papel de ahora. Juega en una Liga importante y en un club importante. Lo está haciendo muy bien y no me sorprende. Es muy serio, centrado y profesional. No creo que sea un jugador que pierda la cabeza si alguien habla bien de él», aseguró Ancelotti en rueda de prensa sobre el inglés.

«Tiene la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada y se encuentra bien en esta posición. Tiene continuidad y un físico importante. No sé cuántos goles puede marcar, pero tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque», añadió el italiano.

La Real Sociedad busca la sorpresa

Por su parte, la Real Sociedad tratará de mantener su invicto en una plaza complicada como el Bernabéu para intentar acercarse a posiciones europeas. Con seis unidades, los de Imanol Alguacil está a solo una del sexto puesto, a pesar de no haber cedido en lo que va de campeonato y lastrados por los tres empates de las primeras jornadas.

Los lesionados Martín Merquelanz y André Silva causarán baja en el equipo ‘txuri urdin’, que se mantiene pendiente del estado del tocado Aritz Elustondo. Alguacil podría realizar cambios en el once en vistas a su estreno en la Champions, el miércoles ante el Inter de Milán en el Reale Arena.

Las dos caras conocidas del duelo pueden ser Take Kubo, que ha comenzado muy bien la temporada y Ancelotti se lo ha reconocido en la previa, y Álvaro Odriozola. El lateral dejó el Real Madrid el último día de mercado y podría debutar en la que fue su casa.