Morata se compara con Vinicius: «A mí también me insultan»

Vinicius Jr lleva en el ojo del huracán desde que llegó al Real Madrid. Primero porque decían que no valía para un puesto como el que había dejado Cristiano Ronaldo, y cuando demostró que sí era capaz de ello, comenzaron los insultos racistas en todos y cada uno de los campos que ha ido visitando, hasta el punto de producirse expulsiones de socios en varios estadios por sus improperios hacia el brasileño. Ahora, Álvaro Morata, ex jugador blanco ha querido quitar protagonismo y hierro al asunto al ex de Flamengo por todo lo que viene sufriendo estos años.

«Al final no le pasa sólo a él, nos pasa a todos, cuando yo juego fuera de casa también me insultan, creo que debería ser fútbol y ya está, pero no es algo que sólo le pasa a Vinicius porque es muy mediático, le pasa a muchas personas», comienza el internacional español.

«A gente de nuestra plantilla o a nuestro entrenador también les pasa, nos insultan cuando jugamos fuera. Es parte del fútbol, pero debería ser solo fútbol para todos, no sólo para Vinicius, para mí o para Jordi Alba», añade el delantero del Atlético de Madrid.

En una entrevista para ESPN, el ex del Real Madrid comparó sus insultos con los que recibe Vinicius Jr, pero se mostró tajante con todos aquellos que llevan a cabo este tipo de comportamientos: «Es inaceptable e incomprensible, no tendría que tener lugar en el fútbol en cuando una persona fuese a insultar a un campo no deberían dejarle entrar más. Una persona que va a insultar en un ambiente así, debería ser motivo para que te expulsen».

Por otro lado, Morata pidió que la Liga tomara como ejemplo a la Premier League: «Lo pasas mal, por mucho que uno esté preparado y trabaje para esas situaciones. Pero no podemos centrarnos en eso porque pasa cada domingo en cada campo. Pero no es un problema de los jugadores o del fútbol, es un problema como país. Deberíamos tomar como ejemplo la Premier. Si una persona hace algo así en un espectáculo deportivo o en algo relacionado, fuera y no vuelve a entrar».