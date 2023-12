Ancelotti se harta de los gestos de Modric

Carlo Ancelotti empieza a hartarse de los gestos de Modric cada vez que el técnico del Real Madrid le sustituye como ocurrió el pasado sábado en el Villamarín. La relación entre el técnico italiano y el croata está congelada desde que Carletto le quitó en el descanso del derbi del Metropolitano. Así lo desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Vuelve a haber lío entre Modric y Ancelotti. Ya lo hubo después del gesto en el Metropolitano y creo recordar que estuvo dos partidos sin jugar».

«Davide Ancelotti está haciendo de mediador entre ellos porque hay lío. Si Modric no juega no descartaría salir en el mercado invernal», explicó Eduardo Inda ante la atenta mirada de los tertulianos. «Rechazó una oferta que le ofrecían 6 veces más de lo que cobra en el Real Madrid. Hay Eurocopa en verano y está jugando con Croacia a pesar de ser suplente. Entre ser suplente y no jugar nada, no le gusta porque es un Balón de Oro», concluyó el director de OKDIARIO.

Luka Modric volvió a poner carita a Ancelotti el pasado sábado cuando el técnico del Real Madrid le sustituyó mediada la segunda parte en el Villamarín. El croata se retiró del césped cabeceando en señal de desacuerdo, por lo que Carletto, que es perro viejo, evitó cruzarse en su camino para no regalar a las cámaras una imagen sin saludo o de un saludo frío. Modric se fue directo al banquillo y la emprendió a patadas con una de las botellas de agua.

