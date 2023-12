Los motivos de la ‘alegría’ de Ancelotti

Cuando uno es el Real Madrid y no gana no hay motivo para conformarse. Los blancos siempre están obligados a sumar la victoria. Su escudo y su historia se lo exige. Pero hay veces, pocas, donde un empate se tiene que ver con buenos ojos. Se debe apreciar el vaso medio lleno. Porque al final, como Ancelotti aseguró tras el encuentro contra el Betis, donde los blancos pudieron ganar, perder y al final firmaron tablas, no siempre se puede conseguir la victoria.

Por este motivo, Ancelotti se conformó con el resultado en rueda de prensa a pesar de que los presentes le preguntasen en varias ocasiones si daba por bueno el punto contra el Betis. «El resultado es bueno y nos conformamos con el partido. Lo hemos controlado bien porque el rival ha jugado muy bien. Tenemos el liderato, este es un campo muy difícil y ahora solo pensamos en los próximos partidos. No siempre las cosas salen como uno quiere. Ha sido un partido completo con errores y aciertos por nuestra parte. Tenemos que conformarnos con este resultado, que ha sido bueno, y seguir con la buena dinámica del equipo», aseguró. Al finalizar la rueda de prensa y al percibir que no había convencido sus palabras, antes de levantarse, dijo lo siguiente: «Queréis que diga que estoy enfadado y no. Estoy contento».

Los motivos de Ancelotti para esta relativa alegría, ya que, obviamente, prefería los tres puntos, son varios. El primero es que el italiano es plenamente consciente de que la visita al Benito Villamarín era de las complicadas. De las muy difíciles. El Betis no ha perdido un partido en casa y sumaba 10 encuentros sin conocer la derrota. Obviamente, en la caseta lamentaron la igualada de Ruibal, pero también saben que podrían haber llegado a perder todo si el cabezazo de Isco no hubiese dado en el palo.

Ancelotti y los lesionados

Ancelotti también valora el esfuerzo de un equipo machacado por las lesiones. Ocho tenía ante el Betis. Vinicius, Courtois, Militao, Carvajal, Tchouaméni y Camavinga, en condiciones normales, habrían sido titulares. Tampoco pudieron contar con Arda Güler. A pesar de esto, el equipo respondió y compitió en un escenario muy complejo. Además, este momento complicado se ha visto acompañado del crecimientos de futbolistas como Lunin, que ha brillado durante la lesión de Kepa, o Brahim, que no deja de crecer.

Y obviamente, es importante para Ancelotti ver como dos de sus puntales como son Rodrygo y Bellingham siguen de notable. El primero mantiene el excelso nivel mostrado en las últimas semanas, donde ha dejado claro que ha regresado. Mientras que el inglés continúa a lo suyo. En el Villamarín marcó y volvió a desplegar un gran fútbol.

Por otro esto, Ancelotti acudió a la sala de prensa satisfecho por el resultado. Posiblemente, el empate fue el marcador más justo en un partido donde ambos equipos tuvieron la ocasión de ganar, pero en el que finalmente se terminaron repartiendo unos puntos que pueden ayudar a unos a ser campeones y a otros a seguir peleando para meterse en Europa.