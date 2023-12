Ancelotti: «A veces las cosas no salen como uno quiere, pero el partido ha sido bueno»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron en el Benito Villamarín el Betis y el Real Madrid. Los blancos se adelantaron con un gol de Bellingham, pero Ruibal hizo un golazo para empatar un duelo tremendamente disputado, donde Lunin, que fue titular, dejó grandes actuaciones.

El italiano comenzó la rueda asegurando que no sabe si Modric se enfadó al ser cambiado: «No lo sé. Ha sido un partido bueno por las dos partes. Hemos encajado el gol cuando lo teníamos bajo control, pero el Betis no merecía perder». Además, Ancelotti no cerró el debate de la portería: «A ver, Lunin lo ha hecho bien hoy. El próximo partido vamos a ver…».

Ancelotti acabó satisfecho con el duelo: «El partido ha sido bueno y el resultado también. Lo hemos controlado muy bien. Salimos contentos. Somos líderes y este es un campo difícil. Hay que pensar en los próximos partidos».

«A veces las cosas no sale como uno quiere. Ha sido un partido completo, con errores y aciertos. Hay que conformarse con este resultado y seguimos con la buena dinámica del partido», añadió.

«Lo malo que ha pasado es que Ruibal ha marcado un gol fantástico y nos han empatado. Estoy satisfecho. No siempre se puede ganar. Hasta ahora lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo bien», añadió el entrenador del Real Madrid.

Por último, explicó la jugada del gol encajado: «Ha sido un cambio de orientación largo de Bellingham, hemos perdido el balón y ha tirado un gran disparo que nos han metido gol. Salgo satisfecho porque es un punto bueno para la tabla».

El Real Madrid mantiene el liderato a la espera de lo que pase entre el Barcelona y el Girona. Si los azulgranas puntúan, los madridistas continuarán en lo más alto de la clasificación una jornada más.