El Manchester United piensa en Modric para enero

El Manchester United, en plena crisis deportiva en la Premier y en la Champions, piensa en Luka Modric como solución de emergencia para el mercado de enero. El croata, que no juega en el Real Madrid todos los minutos que quiere, no descarta salir si su situación no cambia.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Modric está que no sabe cómo acabará la temporada. Hay equipos que están preguntando por él y uno de ellos es el Manchester United». Por otro lado, el director de OKDIARIO habló de las posibilidades de esta operación. «El único problema es que va último de su grupo en la Champions y muy probablemente no juegue la Copa de Europa a la vuelta de Navidad», explicó.

«El Manchester United está sondeando al jugador croata por si se va en el mes de enero», continuó diciendo Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el plató de El Chiringuito. «Él quiere jugar y se queja de que no tiene ritmo de competición», concluyó el director de OKDIARIO.

Luka Modric no está cómodo en su nuevo rol de habitual suplente en el Real Madrid. Lo dice cada vez que se va con su selección y se le ve en la cara en cada partido que pasa en el banquillo en el equipo blanco. Quiere jugar más minutos y quiere ser titular en más partidos, por eso va a esperar a ver cómo transcurren los dos meses de competición hasta que se reabra el mercado para decidir su futuro.

Modric habla sobre su situación en el Madrid: «Quiero jugar si es necesario cada 3 días» https://t.co/xvLerntfIY — okdiario.com (@okdiario) October 11, 2023

El propio Eduardo Inda ya había adelantado el pasado 3 de enero en El Chiringuito que Modric estaba dispuesto a irse en enero del Real Madrid si su situación no cambiaba. «Modric está incómodo cuando está en el banquillo, porque es una súperestrella y no le gusta nada. Tuvo un intercambio de palabras con Ancelotti y le dejó caer que si esto sigue así en diciembre, como ya conté, dejaría la disciplina del Real Madrid. Modric le dijo que quería llegar a tope a la Eurocopa y que si no jugaba de titular no iba a llegar para afrontarla en condiciones», comentó el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Por supuesto que a Modric no le faltan ofertas para irse del Real Madrid en enero. Arabia Saudí le mantiene el ofertón que le hizo en verano (400 millones por tres temporadas), pero Luka prefiere seguir compitiendo en el máximo nivel para llegar lo mejor posible a la que será su última Eurocopa con Croacia y las puertas de Old Trafford las tiene abiertas.

Modric quiere ser titular

Hace unos días Modric volvió a lamentarse de su situación en el Real Madrid en una concentración con Croacia, igual que en el parón de selecciones de septiembre. «Es una situación nueva para mí no jugar tanto como antes y tanto como me gustaría. Sabes que siempre quiero jugar, no quiero tener descansos, no quiero tener vacaciones, quiero jugar porque es cuando mejor me siento y así me preparo mejor para los partidos», dijo el croata.

Pero Modric no se resigna a ser suplente e insiste en que quiere jugar cada tres días: «Así es la situación ahora y puede tener algunas ventajas para el futuro, así que ya veremos, pero no quiero eso, quiero jugar, si es necesario cada 3 días, porque me siento bien físicamente. Otra historia sería si no me siento bien pero me siento bien física y mentalmente, quiero jugar».

Sus palabras con Croacia no hacen sino revelar el secreto a voces de la relación de guerra fría que mantienen Luka Modric y Carlo Ancelotti desde que comenzó la temporada y que se convirtió en guerra caliente tras el derbi. El técnico del Real Madrid apostó por el croata como titular junto a Kroos en el partido ante el Atlético, pero le sustituyó al descanso.

A Modric no le gustó sentirse señalado y lo que ocurrió después ya lo sabe todo el mundo. El croata se quedó sin jugar ni un solo minuto en los dos siguientes partidos hasta que Ancelotti le levantó el castigo a la tercera. Con todo, del rol de Modric en los próximos partidos con el Real Madrid, especialmente las visitas al Pizjuán y al Camp Nou, dependerá en gran medida la continuidad del croata en la casa blanca.