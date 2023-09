El Manchester United vuelve a sondear a Zidane

El pésimo arranque en la Premier del Manchester United, con tres derrotas en cinco partidos y a siete puntos ya de los puestos Champions, ha llevado a los dueños del club a plantearse la continuidad del técnico Ten Hag, que tiene a medio vestuario en contra, y han vuelto a sondear a Zidane.

No es la primera vez, sino la tercera, que el Manchester United llama a Zinedine Zidane. En las dos anteriores, siempre en tiempos de crisis de uno de los grandes trasatlánticos del fútbol mundial, Zizou dio largas a los red devils, que apostaron por otros planes. No les ha funcionado y, por ello, los propietarios del club de Old Trafford están dispuestos a volverlo a intentar.

Tras más de dos años sabáticos Zidane quiere volver a entrenar. El técnico francés caería de pie en el Manchester United, donde cuenta con el aval de dos de los jugadores más veteranos y con más peso en la caseta: Varane y Casemiro. Ambos fueron piezas claves en su Real Madrid de las tres Champions consecutivas y ambos conocen perfectamente la manera de gestionar una crisis de Zizou y su liderazgo tranquilo y silencioso.

Zidane prepara su vuelta

Pero el Manchester United no es el único destino al que podría llegar Zidane en las próximas semanas. El ex entrenador del Real Madrid también está en la lista de sustitutos que maneja la federación alemana para tomar el relevo de Hansi Flick al frente de la selección alemana. Tras los últimos fracasos de Alemania y con la Eurocopa de este verano en el horizonte, en la que los teutones ejercen de anfitriones, la llegada de Zizou al banquillo de la mannschaft sería un puñetazo en la mesa.

Zidane sigue esperando y, como en situaciones anteriores, se pensará muy mucho antes de dar el próximo paso en su carrera en los banquillos. La temporada pasada tuvo sobre la mesa sendas propuestas para dirigir a la selección de Brasil, que le tuvo en su terna de candidatos antes de decidirse por Ancelotti, y del PSG, al que plantó por tercera vez después de la destitución de Galtier a final de la temporada.

Hace ya más de dos años que Zinedine Zidane decidió irse del Real Madrid tras un año complicado y con varias situaciones tensas con la cúpula del club. Aquello se ha olvidado y las heridas han ido cicatrizando hasta volver a la normalidad. Luego Zizou se hartó de esperar una oferta para entrenar a la selección de Francia, su sueño tras el banquillo del Bernabéu, y se quedó compuesto y sin les bleus.

Ahora, con el sueño de entrenar a su país guardado en un cajón, Zinedine Zidane deshoja la eterna margarita de su futuro. Sobre su mesa, al menos aparentemente, siempre estaría la opción de volver al Real Madrid, que es su casa. El tiempo de Carlo Ancelotti expira el próximo mes de junio, aunque parece que la línea sucesoria en el banquillo del club blanco no va hacia Zizou sino hacia Xabi Alonso. Pero, quién sabe, en un año en el fútbol pasan muchas cosas.