Raphael Varane se ha convertido en un fijo en el Manchester United esta temporada a las órdenes de Ten Hag. El central francés, que se retiró de la selección francesa tras el Mundial de Qatar, ya comienza a pensar los posibles destinos donde llevará a cabo su retirada del fútbol profesional y uno de ellos es el Real Madrid. A sus 29 años, el central habla sin titubeos sobre la posibilidad de retirarse en el club blanco aunque «parezca complicado».

«Terminaré mi carrera o en el Madrid, o en el Manchester, o en el Lens. Lo seguro es que no jugaré en otro club», comienza Varane, quien cree que la opción de volver al Santiago Bernabéu se trata de una opción prácticamente imposible: «El Madrid me parece complicado, porque no se suele volver a él. Lo más probable hoy es que termine en el Manchester o en el Lens».

Y es que Varane no quiere precipitarse a la hora de colgar las botas, pero reconoce estar pensándolo cada vez más conforme avanzan los años: «No pretendo precipitarme, pero cuanto más te acercas a los 30, más lo piensas».

En una entrevista para GQ, Varane habla de sus inicios, al igual que de una retirada que no parece muy lejana pese no haber cumplido los 30 años: «Desde los siete años juego al fútbol, así que inevitablemente hay un poco de aprensión, pero no de miedo. Como toda decisión importante en la vida, requiere una cuidadosa reflexión y se hará paso a paso».

El pasado mes de febrero, el central francés tomó la decisión por sorpresa de poner punto y final a su etapa en la selección. El futbolista del Manchester United emitió un bonito comunicado donde decía adiós al combinado nacional con un Mundial bajo el brazo. «Representar a nuestro gran país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida», comentaba.