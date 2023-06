Zidane habla sobre su futuro como entrenador

Zinedine Zidane ha hecho un repaso a su trayectoria como jugador y entrenador además de hablar sobre su futuro en los banquillos. El técnico ganador de tres Champions League con el Real Madrid dejó claro que este no es el momento de ser entrenador de la selección francesa.

Época en el Madrid

«Cuando volvía a casa, mi cabeza siempre estaba de regreso en el trabajo. En este empleo, todo viene de todas partes. Toda la información te cae encima y tienes la responsabilidad de tomar todas las decisiones. Realmente absorbe tu energía».

Etapa sin entrenar

«Amo lo que hago y soy capaz de trabajar mucho, pero de vez en cuando, y ya lo he hecho dos veces, necesito tomar un descanso. Ahora, simplemente, disfruto de la vida. Tengo tiempo para visitar a mis padres si quiero, almorzar con mi esposa e hijos mientras estoy en Madrid y pasar tiempo con mis amigos. Todo esto sólo es posible si das un paso atrás. Mi vida siempre va a gran velocidad, pero ahora me siento renovado».

Preparación

«En general, no me preparo, hago lo que siento que quiero hacer. Como mi primera pausa en Madrid. Llevaba dos años y medio ‘a tope’, como se dice en España. Habíamos ganado mucho y necesitaba un descanso. Ocho meses después, tras una pausa que me vino bien personalmente, el presidente del club me llamó y volví de inmediato. Pude haberme dicho: ‘Hice lo que hice. ¿Por qué volver a meterme ahí?’. Pero no reparé en eso, me guío por el instinto», afirmó en una entrevista concedida a GQ.

Futuro en Francia

«En varias ocasiones he dicho que es lógico pensar que cuando has estado en la Selección Francesa como jugador, te conviertas luego en entrenador. Pero éste no es el momento».

Ambición

«Cuando estaba en el Cannes, quería ir al Burdeos. Después quise jugar en la Juventus y luego, en el Madrid, porque cada equipo era un desafío diferente y mayor para mí. Se llama ambición. Siempre he sido ambicioso y siempre he creído en mí mismo. Voy por todo».