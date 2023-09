Modric vuelve a pensar en Arabia

Luka Modric está viviendo un principio de temporada atípico para él en el Real Madrid. El croata siempre había sido un fijo en las alineaciones de Carlo Ancelotti, tanto en su primera como en su segunda etapa, pero este curso sus 38 años y la irrupción de jugadores como Jude Bellingham o Eduardo Camavinga le han relegado al banquillo y a un plano mucho más secundario en el que dota a la medular blanca de su experiencia cuando el técnico italiano lo necesita.

«Modric es una estrella del fútbol, es Balón de Oro y le gusta muy poco chupar banquillo. Hasta la fecha ha jugado sólo un partido de titular de los 5 partidos oficiales con el Real Madrid y ese encuentro no lo acabó, jugó 75 minutos. El resto ha sido suplente y ha jugado en total 161 minutos, que no son ni dos partidos enteros juntos. Modric se está planteando en invierno aceptar la oferta que este verano rechazó para jugar en Arabia Saudí», explicó Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

Sin embargo, esta es una situación que le tiene molesto y con muchas dudas de cara al resto de temporada, la que parece que será su última como futbolista blanco. Una salida que se podría acelerar más todavía, puesto que desde Arabia Saudí se estarían planteando una nueva intentona para hacerse con sus servicios este mismo invierno.

El jugador, de hecho, no quiso salir este verano en parte por una decisión familiar: «Una cosa es jugar menos y otra es jugar nada. Es verdad que el club, su familia no quería irse de Madrid, tiene negocios inmobiliarios en la capital… El club le dijo que se quedase hasta final del año para estar en la presentación del Bernabéu. Me cuentan que lleva fatal, fatal, peor que nadie, la suplencia».

No sería el primer acercamiento de los árabes en 2023, ya que este mismo verano rechazó 40 millones de euros procedentes del Al Hilal para renovar con el Madrid una temporada más, la que está siendo duodécima. Ahora, a Modric se le estaría atragantando esa decisión que tomó en el mes de junio, cuando dijo ‘no’ al dinero de Arabia y se quedó en el club con el que levantó cinco veces la Copa de Europa.

La oferta de Arabia Saudí a Modric

La oferta del Al Hilal en su momento, como decimos, fue de 120 millones, repartidos en tres años de contrato. Como ha indicado el director de este periódico, Arabia estaría volviendo a la ofensiva para llevar a la Liga Saudí a Modric cuanto antes y completar así un arsenal de estrellas, entre los que figuran leyendas del Real Madrid y balones de oro del viejo continente como Cristiano Ronaldo (Al Nassr) o Karim Benzema (Al Ittihad).

Pero, la operación no se llevaría a cabo hasta, por lo menos, el próximo mes de enero, cuando la ventana de fichajes se volverá a abrir. Aun así, los clubes árabes tuvieron seis días más que los europeos para reforzar sus plantillas, ya que el mercado en Arabia cerró el pasado 7 de septiembre. Con el campeonato árabe ya en marcha, esperan a Modric con los brazos abiertos para el segundo tramo de la misma, y el destino estaría entre alguno de los cuatro equipos de la familia real saudí (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli)

Recordemos que el croata es un futbolista que siempre ha demostrado públicamente de lo feliz que vive en la capital de España. Este año, el acercamiento del Real Madrid tardó algo más de lo esperado en llegar, hasta a él mismo le entraron las dudas sobre si acabaría llegando. Finalmente, una reunión con Florentino Pérez sentó las bases de su nuevo y, quién sabe, si último contrato en el 14 veces campeón de Europa.