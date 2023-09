Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Real Sociedad. Lo primero a lo que respondió el entrenador fue a cómo están los internacionales: «Han vuelto todos bien, han marcado y han hecho buenos partidos», aseguró tras ser preguntado por los internacionales. Mañana meterá el mejor equipo, pero voy a rotar más».

Sobre Bellingham, Ancelotti fue muy claro: «Está siendo evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. No era muy conocido por jugar en Alemania. No tenía el papel que tiene ahora. Lo está haciendo muy bien y no me sorprende. Es un jugador que está muy centrado, es muy profesional y no va a perder la cabeza si alguien habla bien de él». «Naturalmente, he hablado de este tema. Tiene la habilidad de llegar al área rival y ser peligroso. Es un jugador que tiene mucha continuidad. Tiene un físico importante. ¿Cuántos goles puede marcar? No lo sé», añadió sobre el inglés.

Vinicius acelera

Sobre la vuelta de Vinicius a los entrenamientos, Ancelotti fue optimista: «El día preciso no lo sé. Está recuperando muy bien. No queremos forzar su recuperación, pero la cicatriz está bien. Está aumentando la carga y la próxima semana comenzará en parte para el equipo. Va a recuperar antes de las seis semanas que ha dicho».

Además, bromeó sobre su ausencia en los premios The Best: «Estaba llorando en el vestuario y le pregunté. Me dijo que era porque no estaba entre los candidatos. Ha llorado tres o cuatro horas».

Sobre Ceballos y Mendy, también fue muy claro: «Ceballos estará en la convocatoria y Mendy no. Tiene que seguir su plan. Queremos meterlo cuando esté listo al cien por cien, que será el miércoles». Además, no quiso pronunciarse sobre lo que pasó con los cuatro canteranos: «Me remito al comunicado del club. No tengo nada más que decir».

Raúl, presente con Ancelotti

Raúl estuvo presente en el entrenamiento del primer equipo y Ancelotti habló sobre él: «Todos los días estamos con él. En este periodo necesitamos jugadores de la cantera. No he hablado de su futuro. Estaba aquí porque algunos jugadores estarán contra el Atlético B».

Ancelotti también habló sobre la situación de Modric: «Cuando Luka renovó estábamos de acuerdo en que iba a renovar y todos estábamos encantados. Luego, ha cambiado su papel en estos primeros partidos, pero ahora tendrá más protagonismo y seguirá siendo importante. Este tema lo he hablado con él. Ha tenido que aguantar un poco más en este periodo jugando un encuentro a la semana, en el que he dado más protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar. La plantilla tiene mucha competencia y calidad. No necesito darle minutos a Modric y Kroos para saber lo que pueden aportar. Detrás de ellos hay jugadores extraordinarios».

Además, no se quejó por el calendario, ya que el partido contra la Real Sociedad pasó del sábado al domingo, habiendo Champions la próxima semana: «No sé el calendario. Para nosotros es importante, es que nos dejen el tiempo para recuperar y en este caso lo tenemos».

Por último, destacó la temporada de Kubo en la Real Sociedad: «Lo está haciendo muy bien, ha progresado mucho y tenemos que vigilarle. La Real Sociedad es un equipo completo».