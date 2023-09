El Real Madrid sale ileso del virus FIFA

El Real Madrid ha sobrevivido al primer parón internacional y no contará con ningún afectado por el virus FIFA. El club blanco no se ha llevado ningún susto durante el parón de selecciones y volverá a la Liga con los mismos efectivos con los que se marchó. Afortunadamente, a los lesionados Vinicius, Arda Güler, Ceballos y Mendy no se les unirá ninguno más. Incluso, estos dos últimos ya han realizado su primer entrenamiento al completo con el primer equipo este jueves y apuntan a la lista de convocados para el partido frente a la Real Sociedad del próximo domingo.

Ninguno de los 12 convocados por sus selecciones vuelve lesionado y todos estarán disponibles para la disputa de la jornada 5 en el Santiago Bernabéu. Una situación que podría considerarse atípica, puesto que el virus FIFA siempre ha castigado al Real Madrid históricamente. Todos ellos han vuelto a entrenar este jueves, algunos de ellos algo algo cansado, como es el caso de Rodrygo, que acudió a Valdebebas justo después de bajar del avión procedente de Brasil. Eso sí, la mayoría regresan después de haber cuajado una participación notable con sus respectivos combinados internacionales.

El ejemplo perfecto de ello es el de Jude Bellingham. El gran fichaje del Real Madrid está en un estado físico inmejorable y no ha sido víctima del virus FIFA en su primera internacionalidad desde que viste de blanco y ha cumplido con nota a las órdenes de Gareth Southgate. Dos titularidades para el centrocampista y un segundo partido inolvidable contra Escocia en el que metió un gol de delantero centro, además de dar una magnífica asistencia y colaborar con un pase clave de tacón en el primer gol de Inglaterra.

Por otro lado, están los casos de Vinicius y Arda Güler. Evidentemente, ninguno de ellos viajó con su selección y siguen trabajando en solitario para recuperarse de sus respectivas lesiones. No hay prisa, pero tampoco pausa con el brasileño y con el turco, de los que aún no se conoce un plazo exacto para que vuelvan a saltar al césped. De hecho, el último fichaje de este verano no ha debutado todavía con la camiseta del Real Madrid.

Tchouaméni y Rodrygo también brillan

Mención especial merece Aurélien Tchouaméni. El francés no terminó la campaña pasada de la mejor forma, perdiendo la titularidad y dejando de ser la principal opción de Carlo Ancelotti para el pivote. Sin embargo, el plan con él era claro, por lo que ha sido titular en las cuatro primeras jornadas de Liga, y también en los dos partidos que ha disputado su selección en este parón.

Es más, en último encuentro de Francia en la clasificación para la Eurocopa de 2024, se sacó un pedazo de disparo con el interior de su bota derecha desde fuera del área, con el que adelantó a los galos frente a Irlanda y volvía a asombrar con sus virtudes en la faceta ofensiva, algo que llevaba tiempo sin sacar a relucir. A su lado, contó con Eduardo Camavinga en un amistoso frente a Alemania.

Rodrygo también deslumbró al otro lado del charco con un doblete sensacional frente a Bolivia. El extremo colaboró en la goleada de Brasil en la jornada 1 de la clasificación para el Mundial de 2026, abriendo la lata y anotando el tercer gol. Otros que también vieron puerta fueron Joselu con España y Fede Valverde con Uruguay.