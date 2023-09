Modric rechazó otro ofertón de Arabia la semana pasada: 200 millones por dos años

Luka Modric rechazó la semana pasada otro ofertón de Arabia Saudí aún mayor que el que le pusieron en junio cuando estuvo cerca de irse. El Al-Ittihad, equipo de Benzema, le ofrecía un contrato de 200 millones de euros por dos temporadas. El jugador croata, a pesar de haber sido suplente en los tres primeros partidos de Liga EA Sports lo que supone un evidente cambio de rol, declinó la opción para ceñirse a su contrato.

Al terminar la temporada pasada Luka Modric estuvo muy cerca de dar el sí a Arabia Saudí. La oferta no podía ser más tentadora: 200 millones por tres temporadas garantizadas independientemente del número de partidos que disputara el croata. Al final pudo más el desafío deportivo de volver a ganar una Champions con el Real Madrid, con la que igualaría a Gento, que los millones del fútbol árabe. Modric entonces no siguió el camino de Benzema y decidió quedarse a inaugurar el Bernabéu.

“El Real Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo”, explicó Modric en el periódico de su país, Sportske Novosti, justo la semana pasada. “Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus y por eso firmé”, insistía Modric.

Modric, de fijo a suplente

Pero Ancelotti ha cambiado su rol. Ha pasado de titularísimo a suplente habitual. En los cuatro primeros partidos de Liga del Real Madrid fue al banquillo en los tres primeros, una situación que jamás había vivido Modric desde que llegó al Bernabéu. «Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré ni flaquearé por eso”, explicaba el croata.

Modric ha rechazado la oferta de Arabia Saudí, que incluso le ponía más dinero que en junio: 200 millones por dos temporadas. Probablemente, no sea la última tentación que tenga para abandonar el Real Madrid. Si su situación no cambia, el croata podría replantearse su futuro cuando vuelva a abrirse el mercado en la ventana de enero. Y así lo avisa: “Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer».