Ancelotti: «Kroos y Modric siguen siendo los mejores»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa del estadio Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid frente al Getafe. Joselu y Bellingham, en el descuento, dieron tres nuevos puntos a los madridistas, que se mantienen invictos y líderes en solitario en este campeonato.

El partido

«Es un partido difícil. Se sabía antes. Hemos jugado contra un equipo que defiende muy bien y encima le regalamos el primer gol. Esto no cambia mi pensamiento de Fran, que ha pagado la presión de este estadio. Nos ha costado porque el Getafe ha defendido con mucha intensidad y energía. En la segunda parte fue diferente porque marcamos pronto y el partido estaba controlado. Hemos merecido ganar por un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar».

Los cambios

«No lo sé. Los jugadores que entran tienen mucha calidad. Kroos, por ejemplo, es distinto a Camavinga. Hay que hacer variaciones y eso no quiere decir que siempre aciertes al cien por cien».

Veteranos y noveles

«A nivel de calidad no me sorprende. Me sorprende los goles que marca. Estoy de acuerdo en decir que Kroos y Modric es un problema de minutos, pero no de calidad. Siempre aportan. Ha sido un periodo en el que no he querido cambiar mucho. Ahora, con la Champions, rotar será necesario».

Modric y Kroos

«Son los mejores y punto. Para mí los son. Van a ser muy importantes para que la plantilla evolucione».

El Bernabéu

«Es un ambiente espectacular. Hay algo nuevo. La afición ha empujado mucho y se siente. Va a ser una ayuda muy importante».

Adaptación de Bellingham

«Es un profesional muy serio. La profesionalidad de esta plantilla es de mucho nivel. Se está adaptando muy bien».

12 puntos

«La idea era empezar bien. Hemos metido un sistema bueno para adaptar a Bellingham. Hemos tenido lesiones importantes, pero el equipo ha aguantado bien».

El papel de Kroos

«Pueden jugar cualquier tipo de partidos. Nadie tiene la calidad en el equipo la calidad de Kroos».

Lanzador de penaltis

«Hoy era Joselu el primero y luego Modric. Es una trampa porque el que coge el balón le molestan, por eso lo cogió Luka».

¿Qué es lo que más le gusta?

«Aportan mucho. Hay que tener la intensidad alta».

Goles de Bellingham

«Puede llegar a 15. Se mueve muy bien sin balón y esa es su mayor calidad. Rompe líneas».

El rol de Bellingham

«Estaba muy tranquilo y focalizado. Lo he visto muy tranquilo. Aprende muy rápido. No hay que decirle las cosas muchas veces. Le hemos mostrado vídeos de cuando jugaba en el Dortmund y de lo que nos gustaba. Ha cambiado que se mueve más sin balón al área rival. Siempre regatea para ir hacia adelante».

Carvajal

«Siempre ha cumplido. Su nivel ahora es el del mejor Carvajal. Es mi opinión personal. Es el mejor lateral que hay en el mercado en este momento».