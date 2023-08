Arabia vuelve a pensar en Modric.

Arabia Saudí vuelve a pensar en Luka Modric. El croata, que ha arrancado la Liga en el Real Madrid con dos suplencias consecutivas, tuvo una multimillonaria oferta antes del verano pero finalmente decidió renovar una temporada más con el equipo blanco. Ahora, con el mercado abierto hasta el 20 de septiembre, el gobierno saudí podría tentar otra vez a Modric para que se incorporara a una liga que ya tiene e nómina a estrellas como Cristiano, Benzema, Neymar, Sadio Mané, Brozovic…

El inicio de temporada en el Real Madrid no está siendo nada fácil para Luka Modric. Ídolo del Bernabéu y líder de un equipo que lo ha ganado todo, el croata no está acostumbrado a ver los partidos desde el banquillo, una situación que le incomoda por inusual aunque no por inesperada. Modric sabía que, si decidía quedarse en el Madrid, iba a perder protagonismo y minutos porque la transición es irremediable.

En Arabia lo saben y por eso van a volver a tentar a Modric con otra oferta millonaria, superior incluso a los 200 millones que el pasado mes de junio rechazó el centrocampista croata. El mercado en la liga de Arabia Saudí está abierto hasta el próximo 20 de septiembre, por lo que los árabes no tienen las urgencias de los clubes europeos por reforzarse en los próximos ocho días.

Modric resiste

Modric, mientras tanto, no tiene intención de irse del Real Madrid donde se siente cómodo y querido. Aunque se ve para ser titular, respeta la decisión de Ancelotti de apostar por un centro del campo más físico que aporte vigor y músculo en el nuevo sistema en rombo. Pero no quiere rendirse. A sus 37 años y tras haberse pasado el juego varias veces, Modric acepta el reto de pelear por un puesto de titular en el centro del campo del Real Madrid.

Pero en Arabia Saudí no se darán por vencidos fácilmente. De todos los jugadores a por los que ha ido con ofertas irrechazables, sólo se les han resistido dos: Messi y Modric. Ambos Balones de Oro dieron la espalda a sendas ofertas históricas de una liga que ha saltado la banca del fútbol mundial, pero en el caso del croata la oferta sigue en pie y tiene hasta el 20 de septiembre para caer en la tentación.