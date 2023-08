Pura nostalgia: la conversación entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo que enamora al madridismo

Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos han recordado viejos tiempos a través de las redes sociales. El astro portugués ha respondido con vacile a una publicación del central sevillano en la que celebra haber llegado a los 60 millones de seguidores.

«Te falta un cero para pillarme». Esta ha sido la respuesta de Cristiano Ronaldo a la publicación de Sergio Ramos en la que sortea 20 botas de la marca que le patrocina con motivo de haber llegado a los 60 millones de seguidores en las redes sociales.

Sergio Ramos le quiso responder a Cristiano Ronaldo con un mensaje que evoca a tiempos pasados y felices en el Real Madrid. «No te confíes Cris. Especialista en remontadas… minuto 93 y más jajaja. Por cierto recuerda para participar, tienes que usar el #.», escribió el ex capitán y leyenda del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo: “You need another zero to catch me.” 😂

Sergio Ramos: “Don’t be too confident Cris. Specialist in comebacks… minute 93 & more hahaha. By the way remember to participate, you have to use the #.” pic.twitter.com/l9gjwBQYVr

