Bale desvela los trapos sucios de Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid

Gareth Bale, tras su salida del Real Madrid y su retirada definitiva del fútbol profesional, sigue hablando de su pasado de blanco cada vez que tiene una oportunidad. Esta vez, el ex futbolista galés habló en una entrevista sobre los enfados de Cristiano Ronaldo en el vestuario cada vez que no metía un gol.

«Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto», bromeó Bale en una entrevista.

El ex futbolista galés estuvo presente en una charla de Youtube de Martin Borgmeier en el torneo de golf BMW International Open Pro-Am. Gareth Bale bromeó sobre el astro portugués entre risas.

Además, Gareth Bale recordó tener un buen recuerdo de su etapa de blanco y de compañero junto al astro portugués. Durante la misma charla, el ex jugador galés también afirmó que Cristiano Ronaldo daba las gracias al resto del equipo en el vestuario cada vez que ganaba los Balones de Oro que conquistó en su etapa en el Real Madrid.