Bale y Ozil celebraron la goleada del Madrid en el Clásico

La goleada del Real Madrid en el Camp Nou resucitó el madridismo de Gareth Bale y de Mesut Özil. El conjunto blanco se impuso en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey por 0-4, remontando el 0-1 de la ida en el Bernabéu. Los dos ex jugadores celebraron la victoria en el Clásico y la clasificación para la final de la competición en las redes sociales.

Bale, que fue el autor del gol que le dio la última Copa del Rey al Real Madrid, en 2014, no dudó en festejar el pase a la final contra Osasuna. El galés contestó al mensaje en el que el conjunto blanco celebraba la clasificación. «¡Estamos en la final! Barcelona 0-4 Real Madrid», decía la cuenta oficial del club, a lo que Bale contestó con un mensaje en inglés, en el que destacaba la «increíble actuación» de sus ex compañeros.

Desde que se marchó del Real Madrid, Bale ha sacado su vena más madridista en varias ocasiones. La última había sido tras la consecución del Mundial de Clubes, pero no ha querido desaprovechar la oportunidad de volver a subirse al carro de su ex equipo con la goleada por 0-4 ante el Barça.

También se pronunció Mesut Özil. Recientemente retirado del fútbol profesional, el alemán tuvo un mensaje para Karim Benzema. El delantero fue el principal protagonista del partido, con tres goles que permitieron darle la vuelta a la eliminatoria y sentenciarla. El que fuera su compañero en el conjunto blanco se rindió a su actuación, con un emotivo mensaje.

THE KING 👑👑👑 My Boy Benzi! The best No 9 of our generation 🔥🐐 #HalaMadrid @Benzema @realmadrid

— Mesut Özil (@M10) April 5, 2023