Mesut Özil se retira del fútbol a los 34 años

Mesut Özil ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional a sus 34 años. Ganó una Copa del Mundo con la selección alemana, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el Real Madrid y fue uno de los mediapuntas más talentosos de nuestro fútbol.

Su último club fue el Istanbul Başakşehir de la Superliga de Turquía y tras esta última temporada ha dicho adiós al fútbol profesional. Con un Mundial, su gran título, bajo los brazos, ha jugador a su mejor nivel en la Liga española, la Bundesliga y la Premier League.

Su últimos pasos en Turquía no han sido buenos pero su bagaje como futbolista si ha sido más que importante. 92 internacionalidades con Alemania, 254 partidos con el Arsenal o 159 con el Real Madrid. El mediapunta ha anotado en total 114 goles y ha repartido más de 200 asistencias con un zurda envidiable.

Su carta de despedida

He tenido el privilegio de ser un jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento increíblemente agradecido por la oportunidad. Pero en las últimas semanas y meses, después de haber sufrido algunas lesiones, ha quedado cada vez más claro que es hora de abandonar la gran etapa del fútbol. Ha sido un viaje increíble lleno de momentos y emociones inolvidables. Quiero dar las gracias a mis clubes: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehir y a los entrenadores que me apoyaron, además de compañeros de equipo que se han hecho amigos. Un agradecimiento especial a los miembros de mi familia y a mis amigos más cercanos. Han sido parte de mi viaje desde el primer día y me han dado mucho amor y apoyo, a través de los buenos y los malos momentos. Gracias a todos mis fans que me han mostrado tanto amor sin importar las circunstancias y sin importar el club que estuviera representando. Ahora espero con ansias todo lo que está frente a mí con mi hermosa esposa, Amine, y mis dos hermosas hijas, Eda y Ela, pero puedes estar seguro de que escucharás de mí de vez en cuando en mis canales de redes sociales. Gracias.