Ceballos: «El Real Madrid todavía no se ha puesto en contacto conmigo»

Dani Ceballos (Utrera, 1996) ha regresado a una nueva selección española. La España de Luis de la Fuente. Una Selección que quiere devolver la ilusión a una afición que en su primer día respondió abarrotando las gradas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para presenciar en directo un entrenamiento. Más de 1.500 personas quisieron ver al combinado nacional en directo.

El jugador del Real Madrid está feliz en Las Rozas, donde se siente importante. Eso sí, aunque él repite una y otra vez que sólo se centra en el fútbol, es inevitable preguntarle por una renovación que quiere que llegue, si el club blanco, que todavía no ha hablado con él, le «valora» y tiene «nivel para jugar».

Pregunta: Comienza una nueva etapa en la Selección.

Respuesta: Llega un nuevo seleccionador, aunque para nosotros no es nuevo. Conoce al 90% de la plantilla y para nosotros es muy ilusionante. Hay una combinación de jugadores jóvenes y con experiencia.

P: Y de Luis de la Fuente le quiero preguntar. Para usted ha sido muy importante y ahora coinciden en la Absoluta.

R: Lo primero que hay que hacer es felicitarle por todos los méritos que ha tenido en las categorías inferiores. Por eso puede disfrutar de la Absoluta. Le conozco muy bien y él a mí. Hemos pasado etapas muy bonitas, hemos ganado torneos y ojalá lo hagamos ahora.

P: ¿Ha notado muchas diferencias entre Luis Enrique y Luis de la Fuente?

R: De la Fuente es un entrenador mucho más clásico. Tiene muchos jugadores de los de Luis Enrique. Su juego seguirá siendo ser protagonista con la pelota, pero a diferencia del anterior también queremos ser verticales.

P: Sin Haaland, pero con Ödegaard. Debut complicado ante Noruega.

R: Es un equipo con las ideas muy claras que se quedó fuera de la última Eurocopa por pequeños detalles. Viene una gran generación. Es una pena que no esté Haaland, porque queremos jugar contra los mejores.

P: Bueno, puede hacerlo en semifinales de Champions.

R: (Risas) Firmo ahora mismo jugar en semifinales de la Champions contra el Manchester City y Haaland.

P: ¿Le dolió no estar en el Mundial?

R: Mi ilusión es jugar una Eurocopa o un Mundial con España. Soy joven todavía. Tengo 26 años y ahora toca ilusionarse con este proyecto deportivo nuevo que comienza en Málaga.

P: Para usted jugar con España es…

R: Cualquier jugador tiene como objetivo ser profesional y luego jugar con su selección. Tenemos a los mejores jugadores jóvenes del mundo y llegar a aquí no es nada fácil. Para mí es un sueño jugar con España.

P: ¿Cuánto ha sufrido desde que se lesionó en Tokio 2020?

R: Eso sólo lo sabe mi familia, que son los que han vivido el día a día. Ha sido mucho trabajo, con operaciones de por medio. Ahora intento disfrutar el momento y centrarme en las cosas buenas que me están pasando.

P: Decía en una entrevista con Valdano que cuando se lesionó a lo mejor no le explicaron todos los riesgos que corría.

R: Todos cometemos errores. Primero yo, que quise jugar una final de los Juegos Olímpicos, aunque sabía que al 95% estaba descartado. Todos somos humanos. Lo importante es que ahora no tengo secuelas.

P: Hay que hablar del Clásico y de como se perdió. ¿Creen en las líneas?

R: Fue un partido complicado, sobre todo al terminar. Estamos a mucha distancia. Soy defensor del VAR y de la justicia, pero cuando es tan justo hay que verlo. En Champions está el fuera de juego semiautomático y a tan pocos centímetros habría que buscar una línea de uno o dos centímetros. Pero bueno, soy defensor del VAR y si lo señalaron así desde Madrid es porque es fuera de juego.

P: Dice que es defensor del VAR, pero Gavi le agrede sin balón y no entró en esa acción.

R: Es una jugada muy rápida. Si me llego a quedar en el suelo, De Burgos habría ido a verla y era roja. Soy partidario de que no puede entrar en todo el VAR, pero esa acción es de roja. Todo el mundo cometemos errores y nosotros tenemos que revertir la situación, que no estamos pasando por el mejor momento.

P: ¿Lo ha hablado con Gavi?

R: Sí. No tenemos problemas. Somos muy competitivos y lo damos todo por nuestro equipo. Cuando se acaba el partido todo se tiene que quedar dentro del campo. Estamos en la Selección y hay que darlo todo.

P: Se acerca junio y no ha renovado. ¿Qué va a pasar con su futuro?

R: Estoy tranquilo y mentiría si digo lo contrario. Pensar en mi futuro me perjudicaría en mi rendimiento. Por lo tanto, hay que disfrutar de las cosas buenas que me están pasando y del momento.

P: ¿Quiere seguir en el Real Madrid?

R: Quiero seguir en el Real Madrid si me siento valorado y si siento que tengo nivel para jugar. Eso no lo decido yo. Para eso hay un cuerpo técnico, unos aficionados y un presidente. Mi mejor renovación sería demostrarlo en el campo.

P: Ha hecho un gran mes, pero llegan los partidos importantes y regresa al banquillo. ¿Lo entiende?

R: Todo jugador quiere jugar más. Yo también. Creo que hice buenos partidos para tener continuidad, pero el entrenador tiene 25 jugadores disponibles. Es un club muy complicado porque la mayoría podría ser titular en otros equipos.

P: ¿Y si le digo «como el Madrid ninguno», palabras de su abuelo, usted qué diría?

R: Como el Madrid no hay otro club. Su grandeza la hemos visto en los últimos años. Gana y vuelve a ganar, que es lo que le hace diferente.

P: ¿Todavía no se han puesto en contacto con usted para renovar?

R: No he hablado con nadie de la directiva ni del cuerpo técnico. Me tengo que centrar en jugar, pero no he tenido ningún tipo de contacto.

P: ¿Qué siente cuando el Bernabéu le pide que se quede?

R: Siento mucho agradecimiento. El madridismo tenía ganas de ver a Ceballos dos o tres partidos. Ante la Real Sociedad y el Atlético se vio lo que la gente se esperaba de mí. Ha llegado un poco tarde, pero más vale tarde que nunca.

P: Si no renueva con el Real Madrid, ¿el Betis es su única opción?

R: No me he parado a valorar equipos. Todo lo que sea pensar en el futuro está de más. Hay tres competiciones todavía en las que estamos vivos. El que más me importa es el de Noruega, que es el que me va a permitir sentirme importante de nuevo.

P: ¿Iría algún día al Barcelona?

R: Soy jugador del Real Madrid y el Barcelona tiene otros problemas por los que preocuparse que no son pequeños.

P: Para terminar, ¿qué le pide al futuro?

R: Por las circunstancias por las que estamos pasando, que la selección española pueda volver a tocar metal con la Liga de Naciones. Ojalá ganemos ese torneo.