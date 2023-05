Sergio Ramos celebra el aniversario del gol de la Décima con un mensaje que enamora al madridismo

Hoy miércoles 24 de mayo de 2023 se cumplen nueve años de la Décima del Real Madrid. Aquel día Sergio Ramos marcó un gol vital en los últimos minutos del partido para forzar la prórroga. El camero ha recordado aquel tanto, «el más importante de mi carrera», y ha mandado un emotivo mensaje al madridismo.

«9 años exactos del gol más importante de mi carrera», publicó el que fuera capitán del Real Madrid en sus redes sociales para conmemorar el noveno aniversario de aquel gol mágico en Lisboa que fue clave para que el Real Madrid sumara la Décima. En la prórroga, los blancos pasaron por encima del Atlético y se llevaron la final.

9 years to the day since the most important goal of my career. https://t.co/T24Niikd9v

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2023