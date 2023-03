Sergio Ramos explota por unas declaraciones sacadas de contexto

Sergio Ramos explotó tras las acusaciones vertidas sobre él por unas palabras que pronunció tras la eliminación del PSG en Champions ante el Bayern. En un vídeo en el que se grabó al central en un momento de frustración y, de unas palabras prácticamente imposibles de interpretar, se subtituló «la puta que parió a París. Su puta madre». Tras la avalancha de críticas debido a esas presuntas expresiones en contra de su equipo, el camero se defendió en sus redes sociales.

«No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción ‘pssss’ o ‘pfff’ en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol. No inventemos ni busquemos donde no hay», sentenció Ramos en sus redes sociales.

Así, el central del PSG desmintió las acusaciones que le tachaban de tener una actitud ofensiva contra su propio club. Ramos cayó eliminado por segundo año consecutivo desde que firmó por el conjunto parisino, pero, contra el Bayern fue el mejor de los 11 de Galtier tanto en la ida como en la vuelta. De hecho, con el 1-0 tuvo una ocasión clarísima de cabeza que paró Sommer evitando un empate con el que los franceses se hubieran metido en la eliminatoria.