Sergio Ramos, el último superviviente de Johannesburgo

Sergio Ramos anunció su retirada de la selección española y, con él, se marcha la última leyenda de las que nos llevaron a la gloria hasta en tres ocasiones. El central era el único superviviente del once que sacó Vicente del Bosque en la final del Mundial contra Países Bajos. La alineación compuesta por Casillas, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Pedro y Villa nos hizo tocar el cielo en Johannesburgo en aquella noche del 11 de julio de 2010.

El jugador del PSG sigue en activo y estaba completamente a la disposición del seleccionador Luis de la Fuente, pero, su retirada tras conocer que este no contará con él para ninguna convocatoria hace que Ramos pase al club de las leyendas que abandonaron la Selección. De esos once jugadores que salieron de inicio y cosecharon nuestra primera estrella, Ramos era el único disponible y con serias opciones para acudir a la llamada de España.

Esto ya no volverá a suceder y, por tanto, Ramos pasa a una lista de jugadores españoles que, aunque continúen en activo, tristemente, no podrán volver a vestir la camiseta de la Selección. Uno de ellos es Andrés Iniesta. El de Albacete juega desde que se marchó del Barcelona en el Vissel Kobe de Japón. El encargado de brindarnos nuestro primer Mundial ante Países Bajos anunció su retirada de La Roja el 1 de julio de 2018. El segundo en discordia es Pedro Rodríguez. El extremo de 35 milita todavía en la élite, en el quinto clasificado de la Serie A, el Lazio. Aún así, desde 2017 no forma parte de una convocatoria española y sus opciones de recibir la llamada de Luis de la Fuente son casi nulas.

Y, por último, el que hasta ahora era el último hombre en decir adiós a la Selección, Sergio Busquets. El barcelonista anunció su retirada de La Roja el pasado mes de diciembre poco después de la eliminación de España del Mundial y de la salida inmediata de Luis Enrique. El mediocentro sigue jugando con el Barcelona al máximo nivel, pero consideró que dejar paso a las nuevas generaciones era lo mejor para nuestro país.

Por tanto, Sergio Ramos cierra ese once que en Sudáfrica alzó la Copa del mundo. Un once que hoy, más si cabe, pasa a la historia del fútbol. El exmadridista conforma una alineación histórica de leyendas que no volverán a lucir la elástica de la Selección, pero que pasan a ser la mejor generación de la historia de nuestro país.