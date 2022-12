El fracasado Luis Enrique culpa a la prensa de todos sus males

Luis Enrique ha hablado por primera vez después de la debacle de España en el Mundial de Qatar 2022, que le ha costado el cargo como seleccionador. El asturiano ha roto su silencio de la misma forma que popularizó durante la estancia de la Selección en el emirato, en un streaming en el que no ha dudado en atacar a la prensa, con la que «no hay ningún feeling», al considerarla como «una relación totalmente falsa».

El ya ex seleccionador se ha pronunciado sobre su relación los medios de comunicación tradicionales, a los que ha dejado algún que otro recado en su primera intervención tras no seguir en el banquillo nacional: «Yo en las ruedas de prensa soy como soy; si me preguntas una estupidez, te contesto con una estupidez, sabiendo que no tenemos ningún feeling. Si entiendo que me faltas el respeto, te falto el respeto. Es como un partido de tenis. Si una persona te pregunta diez veces mal, luego sale mal sólo la que has respondido mal».

«Somos muy autocríticos en nuestra profesión, ¿pero tú crees que mi interés de venir aquí es para joder a alguien? Algunos medios de comunicación que rajaban, otros no. Yo me descargo los partidos con cámara táctica para analizar. Yo decidí esa hora porque era mi hora de ocio, después de cenar. Luego el partido lo veía y lo que hacía era usar mi tiempo de ocio. No estoy aquí para hacer rabiar a nadie. El que rabie, allá él», ha seguido diciendo el ex de Celta, Roma o Barça sobre las críticas hacia sus apariciones en Twitch.

Sobre su sucesor en el cargo, Luis Enrique ha tenido buenas palabras, pero también ha avisado de los peligros que correrá, puesto que sus convocatorias siempre generarán debate: «A Luis de la Fuente también vendrán los de una ciudad a decirle ‘oye, que te falta este’. Es un debate en el que no entro. Hago mi trabajo, es para lo que me han contratado. No hago caso a recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le haya dedicado ni un 10% de lo que le hemos dedicado mi staff y yo».

«Desde siempre he visto esto como una relación totalmente falsa. Si tú me llamas para que te pase información estoy faltando al principio de confidencialidad para que luego el periodista cuando se juega mal, te anime, te apoye. No entro en ese juego», ha finalizado sobre su mala relación con la prensa, que se remonta a su etapa como jugador.

Sobre sus streamings

Luis Enrique ha hablado sobre los streamings que hizo durante el Mundial y ha señalado que supusieron una grata experiencia: «Nunca me habían defendido tanto en redes sociales, me están defendiendo todo dios y soy el tío más agrio, increíble. Cualquiera que se meta con Luis Padrique sabe que va a tener una legión de seguidores enfrente. Yo he sido muy criticado pero me gusta el cachondeo y pasarlo bien. El ambiente streameando es muy relajado y no tengo ningún problema en hablar con alguien que me insulte, he sido famoso desde los 19 años, he sido más años famoso que no famoso. He tenido la oportunidad de conectar con la gente, antes no había ningún defensor y ahora hay infinidad, a todos nos gusta sentirnos queridos».