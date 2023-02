Los ejemplos de Ramos para reivindicarse: Messi, Modric y Pepe

Sergio Ramos ya no jugará nunca más con la selección española. El ex capitán de la selección y actual futbolista del PSG ha anunciado su retirada del fútbol de selecciones por sorpresa este jueves en un comunicado publicado en sus redes sociales. Un controvertido mensaje donde ha dejado claro que «ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad».

«Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe…. la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol», afirmaba Sergio Ramos tras anunciar que Luis de la Fuente le había llamado para comunicarle que no contará con él.

En su mensaje de despedida, Sergio Ramos se ha comparado con tres futbolistas de leyenda, compañeros y ex compañeros, que con una edad parecida, son muy importantes en sus selecciones actualmente y que rindieron a gran nivel en el último Mundial, celebrado en Qatar hace escasos meses. El camero tiene 36 años, a un mes de cumplir los 37, y defiende los colores del PSG rindiendo al máximo nivel en Ligue 1 y en Champions League. Su partido frente al Bayern de Múnich hace una semana en el Parque de los Príncipes fue excelso e impecable.

Pepe, ex compañero de Sergio Ramos en el Real Madrid, es uno de los jugadores que el camero mira con admiración y envidia, como bien afirma en su comunicado de despedida de la selección española. El central portugués, que cumple 40 años en solamente tres días, es el claro ejemplo de que la edad es solamente un número. El defensor del Oporto jugó el pasado miércoles los 90 minutos del encuentro de Champions frente al Inter y es un habitual indiscutible en las alineaciones del cuadro portugués. Además, con su selección, también fue uno de los hombres clave durante el Mundial. Y es ese dato el que mira con envidia el ex capitán de la selección española.

Modric y Messi, reyes con sus selecciones

Otro caso al que se agarra Sergio Ramos es al de Luka Modric. El croata tiene 37 años, uno más que su ex compañero en el Real Madrid, y es una pieza indiscutible en el cuadro blanco y también en la selección croata. La selección ajedrezada quedó tercera en el pasado Mundial con Modric como líder indiscutible en el equipo y el próximo verano liderará a su selección nuevamente en la Final Four de la Nations League. Otra prueba más de que la edad solamente es un número.

Un año menos que Ramos, 35, tiene Leo Messi. El argentino, compañero en el PSG del camero, fue campeón con Argentina en el pasado Mundial cuajando un torneo brillante y parece que tiene cuerda para rato con la albiceleste. A sus 35 años, Messi demostró una segunda juventud con su selección en Qatar. Tres datos de tres futbolistas con los que Sergio Ramos se ha querido comparar en el momento de su adiós a la selección.