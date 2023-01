Luis de la Fuente: «Sergio Ramos tiene todas las posibilidades de venir a la selección»

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se pasó este martes por ‘El Hormiguero’ y afirmó que Sergio Ramos tiene «todas las oportunidades» de ser convocado, al igual que Iago Aspas. El nuevo técnico de la selección absoluta estuvo presente en el programa televisivo y no regateó a ninguna de esas preguntas. Además, dejó claro que se «siente preparado» para el puesto.

«Sergio, al igual que otros veteranos ilustres tienen todas las oportunidades de venir. Tanto Ramos como Iago Aspas tienen posibilidades de venir con nosotros», contestaba Luis de la Fuente a la pregunta formulada por Pablo Motos acerca de si llamará o no a Sergio Ramos.

Luis de la Fuente se estrenará en el banquillo de la selección absoluta en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 que España jugará contra Noruega el próximo 25 de marzo en el estadio de La Rosaleda de Málaga. Pocos días antes será el momento para ver si jugadores como Sergio Ramos vuelven o no a jugar con España.

El seleccionador nacional entregó cinco camisetas de la selección española para sortearlas entre el público. «Se dice que en España hay 48 millones de entrenadores, pero yo no quiero que haya 48 millones de entrenadores, sino que haya 48 millones de jugadores», afirmaba Luis de la Fuente.

«No voy a cambiar el pantalón de la Selección, a mí eso me da igual. Sólo faltaría que me tuviese que preocupar por eso. Me gusta el rojo y azul, y de local quiero jugar así», fueron otra de las frases que dejó Luis de la Fuente en ‘El Hormiguero’.