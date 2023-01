De la Fuente tiene conversaciones pendientes con Alba y Koke

Luis de la Fuente comienza 2023 con mucho trabajo por delante. Su primer año como seleccionador absoluto empezará con dos conversaciones que lleva tiempo teniendo pendiente y debe afrontar cuanto antes. Una es la que mantendrá con Jordi Alba, a priori, nuevo capitán de España tras el adiós de Busquets, y otra la que debe tener con Koke Resurreción. Dos veteranos con los que el riojano quiere hablar para saber cuales son sus intenciones y para explicarles cual es el plan que él tiene con ambos.

Luis de la Fuente sabe que Jordi Alba quiere seguir en la selección española como mínimo hasta la Eurocopa de 2024. Para el jugador del Barcelona jugar con su país es lo más importante y quiere seguir haciéndolo. Esto no es un problema para el seleccionador, que seguirá contando con él, aunque le quiere dejar claro que lo que tiene que hacer siempre es sumar sea titular o no.

Por otro lado, la situación con Koke es parecida. El capitán del Atlético de Madrid quiere seguir siendo un jugador importante dentro del vestuario de la selección española. Al igual que con Jordi Alba, si está a un gran nivel seguirá recibiendo la llamada de Luis de la Fuente, aunque deberá aceptar su rol sea el que sea.

La otra llamada que tenía que hacer Luis de la Fuente era la de Sergio Busquets, pero el jugador del Barcelona se le adelantó y fue él el que le informó de su intención de dejar la selección española. «Tuve el privilegio de recibir su llamada para informarme de que había tomado esa decisión e intenté convencerle, pero es un hombre con las ideas muy claras y la tenía ya tomada. Me explicó cual iba a ser su camino de aquí al futuro y no tuve más que respetarlo. Es una baja muy sensible aunque esto del fútbol es así, continúa y hay que pensar en los futuros sustitutos, que los hay muy buenos en el fútbol español, pero tendrá que recorrer mucho camino hasta llegar a la altura de lo que él ha conseguido», aseguró el seleccionador a OKDIARIO.