Luis de la Fuente: «Intenté convencer a Busquets pero no fue posible»

Luis de la Fuente ha atendido a OKDIARIO horas después de anunciarse la retirada de Sergio Busquets de la Selección. El nuevo seleccionador absoluto ha valorado la ausencia del mediocentro de cara al futuro y ha destacado que intentó convencerle para que siguiera en esta nueva etapa, aunque no fue posible. Además, el riojano ha señalado que, por suerte, España cuenta con recursos para suplir la baja del jugador del Barça, destacando la figura de Rodri, aunque ha apuntado que Busquets ha dejado el listón muy alto.

Retirada de Busquets

«Reconozco el papel importantísimo y el legado que deja en el fútbol español. Es una pena que a nivel internacional quiera cerrar la etapa. Tuve el privilegio de recibir su llamada para informarme de que había tomado esa decisión e intenté convencerle, pero es un hombre con las ideas muy claras y la tenía ya tomada. Me explicó cual iba a ser su camino de aquí al futuro y no tuve más que respetarlo. Es una baja muy sensible aunque esto del fútbol es así, continúa y hay que pensar en los futuros sustitutos, que los hay muy buenos en el fútbol español, pero tendrá que recorrer mucho camino hasta llegar a la altura de lo que él ha conseguido. Ha sido una de las piezas más importantes del fútbol español por lo que ha conseguido dentro y fuera del campo. Desde aquí le quiero dar la enhorabuena por ser un fantástico jugador y una excelente persona».

Rodri como sustituto

«Afortunadamente hay jugadores que han jugado ya y han ocupado esa demarcación y Rodri es uno de ellos. Tenemos también otros jugadores que los estamos siguiendo y que van a tener su oportunidad. Ahora hay tiempo hasta marzo para ver la evolución de los futbolistas y ver cómo vuelven de nuevo a la competición. Iremos viendo en medida de su rendimiento y estado quiénes están en mejores condiciones para afrontar esos importantísimos partidos de marzo».