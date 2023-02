Sergio Ramos, sobre su marcha del Madrid: «Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto»

Sergio Ramos es ya un fijo en el PSG. Tras una primera temporada llena de lesiones, recaídas y una complicada adaptación a la ciudad donde no pudo disfrutar del fútbol, el camero ha logrado asentarse en el once de Christophe Galtier. Ahora, el conjunto parisino se encumbra en el mayor reto de la temporada, que no es menos que seguir vivo en la Champions League y eliminar a uno de los favoritos como es el Bayern de Munich. El ex del Real Madrid quiso repasar la actualidad del equipo, pero también como fue dejar el conjunto blanco y la posterior adaptación a París.

«Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Mi objetivo siempre es seguir ganando. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires. Al principio todo fue muy difícil. Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien», comentó el central de 36 años.

Sergio Ramos también reconoció que le entraron dudas sobre si la decisión de abandonar el Real Madrid y recalar en el PSG fue lo correcto: «Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro».

En una entrevista para la UEFA en la previa al choque de este martes en los octavos de final de la Champions League ante el Bayern, el ‘4’ habló también del elenco de estrellas que conforman el vestuario y de la importancia de dejar el ego de lado: «Hay muchas estrellas, algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero para ganar hay que unirse y remar todos hacia en la misma dirección. Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas».

Futuro

Por último, el ex del Real Madrid también habló de cómo tiene pensado afrontar su futuro, cuando cuelgue las botas y tenga más tiempo para su familia: «Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años. Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis… intentar tener una vida normal».

«Tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Lo he hecho toda mi vida y es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro», zanjó.