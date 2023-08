Ancelotti acierta con Bellingham

Carlo Ancelotti ha acertado de lleno con Jude Bellingham. El italiano no tardó mucho en percatarse del potencial del inglés de cara a portería, lo que le llevó a apostar por él desde el primer día en esa posición. Siendo la punta de un diamante que está dejando claro en sus primeros partidos con el Real Madrid que tiene un potencial descomunal. Un jugado diferencial capaz de ayudar en defensa, ordenar el juego o romper cualquier zaga rival con sus apariciones en el área. Ante el Almería marcó dos dianas, que sumada a la conseguida contra el Athletic, le sitúan como el máximo goleador del campeonato nacional.

Bellingham volvió a ejercer como punta del diamante, tal y como lo ha bautizado Ancelotti, frente al Almería. Mientras que no llegue un delantero, y parece que no lo hará, seguirá ocupando esa posición. Un lugar en el campo donde está disfrutando y, lo más importante, siendo un jugador diferencial. Con sus apariciones en el área rival no deja de marcar la diferencia en favor de los blancos. En Almería hizo dos goles y asistió a Vinicius en el tercero.

«Sé que mis compañeros me buscarán, pero no se trata de marcar goles. Estoy encantado de marcarlos y ayudar al equipo a ganar, pero tengo que trabajar todos los aspectos», aseguró tras el encuentro. «Soy diez veces mejor jugador que la pasada temporada. Estoy muy cómodo con estos jugadores y aprendo todos los días. El nivel aquí es muy alto y soy como una esponja asimilando todo de mis compañeros. Por eso he empezado tan bien esta temporada. Tengo que seguir ayudando al equipo. Quedan muchos partidos y he de seguir aportando», añadió.

La realidad es que Bellingham ha caído de pie en el Real Madrid. Dentro y fuera del campo entiende a la perfección lo que significa defender el escudo del 14 veces campeón de Europa. En Almería lo volvió a mostrar al ejercer de líder, acercándose a la afición madridista presente, que era mucha, para darle las gracias y dejarle claro que van a seguir en esta línea.

En el vestuario su aclimatación está siendo asombrosa. Desde el primer día se empezó a relacionar con todos aquellos jugadores del Real Madrid que hablan inglés, aunque con el paso de las semanas empieza a abrir su abanico gracias a que va mejorando el español. Ya es uno más de la caseta y desde el club blanco destacan lo bien que se ha acoplado.