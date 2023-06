Modric ni confirma ni desmiente su marcha del Madrid: «Después de la Liga de las Naciones hablamos»

Luka Modric compareció en rueda de prensa desde Rotterdam antes de disputar la semifinal de la Liga de las Naciones con su selección frente a Holanda. El capitán croata salió a la palestra para hablar del importante encuentro de su selección y también sobre su futuro, donde echó balones fuera.

Muchos rumores apuntan a que Luka Modric todavía no tiene claro si continuar o no en el Real Madrid la próxima temporada. El futbolista croata está pensándose si aceptar o no una mareante oferta desde Arabia Saudí. Por su futuro fue preguntado en rueda de prensa, y no aclaró nada, todo lo contrario, lo dejó en el aire.

«En cuanto al futuro en el Real Madrid, ya lo he dicho todo. Cualquier cosa que dijera ahora sería una repetición. El foco está en la selección. Ya lo he dicho, no me gustaría hablar de estas cosas, mi atención se centra en Croacia, y después de eso podemos hablar de todo. Siempre disfruto jugar en la selección, cada vez que vengo aquí me hace feliz, me llena. No estoy aquí porque pueda ser mi última competición o porque se acerque mi final en la selección, pero cada entrenamiento y partido me llena. Mientras me sienta así y mientras pueda ayudar, no hay razón por la que no deba estar allí. Cuando termine la Liga de Naciones, entonces podremos hablar de todo», afirmó Modric en rueda de prensa.

«Estoy enfocado en esta Liga de Naciones. Solo quiero pensar en los partidos y no hablar de otra cosa», afirmó Luka Modric en rueda de prensa tras ser preguntado por su futuro. El capitán croata no quiso hablar sobre su futuro:»Como sabes, tenemos delante a una selección muy importante y tenemos una cita importante. Lo he dicho que estoy enfocado en el partido de mañana».

«Karim ha decidido marcharse. Estoy muy triste por ello. Perder a ese tipo de jugadores es una lástima. No tengo ningún mensaje para él. Cuando se fue Karim dije lo que pensaba de él como jugador y como persona, pero cada uno elige su propio camino y decide en el momento lo que es mejor para él. O cómo debería desarrollarse su carrera. Dónde quiere jugar, dónde competir, pero lamentamos perder a un jugador así. Le agradecemos todo lo que ha hecho, le deseamos suerte en su carrera», afirmó Modric sobre el delantero francés.

Una rueda de prensa, donde obviamente, también habló del importante partido que tiene la selección croata este miércoles:»Lo primero de todo, creo que jugamos ante una selección muy talentosa. Tienen muy buenos jugadores y será un partido muy complicado. Juegan en casa y con su afición. Estamos motivados para hacer un gran papel. Vamos a intentar hacer lo mejor y dar el máximo».