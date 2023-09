Modric rompe su silencio y habla por primera vez sobre su «no» a Arabia Saudí

Luka Modric se encuentra concentrado con la selección de Croacia. Pese a sus 37 años, el centrocampista del Real Madrid sigue siendo el ídolo de su país y el gran capitán. No obstante, en el conjunto blanco ha comenzado la temporada con tres suplencias en los cuatro primeros partidos, pero el croata no se rinde y explica los motivos de su renovación hasta 2024 y su «no» a Arabia Saudí.

«Estoy feliz y realizado en el Real Madrid, no pienso en otras opciones. Tampoco necesito alimentarme el ego con estas historias de grandes ofertas. Sólo quiero disfrutar cada momento en el fútbol y en el Real Madrid, y no me pongo ningún límite», comenta el centrocampista del equipo blanco sobre su «no» a Arabia.

Por otro lado, Modric habla de su situación actual dentro del Real Madrid, donde reconoce sentirse «extraño»: «Nadie está contento cuando está fuera del juego. Después de todo en mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en el banquillo durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. El entrenador lo decidió por sus propios motivos. Ciertamente no me hundiré ni flaquearé por eso. De lo contrario…».

En una entrevista con el medio croata Sportske Novoste, Modric confía en mejorar su situación en los próximos meses, aunque no será nada fácil: «Hablé con Ancelotti ahora y por iniciativa suya. Tenemos muy buena relación desde su primer mandato, así como en este actual. Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano todo encajará».

Además, Modric explica las condiciones que puso para renovar en el Real Madrid: «Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Era mi deseo que todos los jugadores partieran de la misma posición inicial y que pudieran luchar y pelear por su lugar en el campo».

Gran competencia

«Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel y que por eso están en el Real Madrid. Ellos tienen sus propios deseos, motivos y buscan un lugar bajo el sol. No se pone en duda que nosotros, los mayores, debemos ayudarles a progresar y a asumir gradualmente los roles principales al nivel que este club finalmente busca. En este sentido, llevo mucho tiempo activo y me alegro de que estos jóvenes, como Rodrygo, Vinicius o los que vinieron, quieran consejos y aprovechen nuestras experiencias. También sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar cuando el Real Madrid lo necesite», añadió.

Para terminar, Modric incide en su decisión por permanecer en el Real Madrid una temporada más al considerar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas: «Veremos cómo se desarrollan las cosas en lo que queda de año. Lo más importante es el interés del equipo y actuaré en esa dirección, como siempre. Si resulta que ya no era importante, entonces pensaría qué hacer a continuación. Repito, no me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol, como cada día desde que llegué a este fantástico club».