El gesto de respeto único de Ancelotti con Modric

Luka Modric es ya una leyenda del Real Madrid y Carlo Ancelotti lo sabe mejor que nadie. El mediocentro croata no está teniendo tanto protagonismo en esta campaña como en otras anteriores, pero Ancelotti lo cuida al máximo y lo respeta como la leyenda que es y que siempre será para la entidad madridista.

Frente a Las Palmas, el Real Madrid remontó y ganó con tantos de Vinicius y Tchouaméni, para seguir su estela de victorias en Liga. Pero hubo un detalle que llamó la atención de todo el mundo. Luka Modric no jugó ningún minuto por segundo partido consecutivo. Pero no solamente eso. El croata no salió ni siquiera a calentar durante todo el encuentro.

Llamó la atención y por ello Carlo Ancelotti fue preguntado en rueda de prensa por este asunto. El técnico italiano fue claro, resolvió la duda y dio una lección de respeto con una auténtica leyenda del Real Madrid: «Modric no calentó porque no lo hago cuando no estoy seguro de que vaya a jugar. Tengo que respetarlo. Cuando tengo dudas prefiero que no caliente».

De esta manera, Carlo Ancelotti respeta y cuida a Luka Modric en cada detalle. Un gesto único que el italiano desveló desde el estadio de Gran Canaria. El protagonismo del croata no está siendo el mismo que temporadas anteriores y es algo que se esperaba. Pero el detalle de Ancelotti con él no lo tienen todos los entrenadores. Es un gesto único.

La relevancia de Modric

A sus 38 años, Luka Modric ha disputado 24 partidos repartidos en 1.250 minutos esta temporada. Además, el croata ha metido un gol y ha repartido seis asistencias, siendo el cuarto jugador de la plantilla blanca con más pases de gol, solamente uno menos que Rodrygo y Kroos, y dos menos que Jude Bellingham. La clave de este último dato es que Modric ha disputado 1.000 minutos menos que el británico, por ejemplo.

La importancia de Luka Modric en el Real Madrid en cuanto a minutos no es la misma que antes. Está claro. Pero la importancia dentro de la plantilla sigue siendo relevante y de mucho peso. Y se puede ver de manera muy clara en gestos de respeto como el de Carlo Ancelotti en Las Palmas al no sacarlo a calentar para nada.

En los últimos dos partidos, Modric se ha quedado en el banquillo. Frente a Las Palmas y Almería no ha jugado ningún minuto. Antes disputó 65 minutos contra el Atlético de Madrid en los octavos de Copa del Rey, 10 minutos ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España donde sumó un nuevo título en su extenso palmarés y otros 66 contra el Atlético de Madrid en la semifinal de Riad.

Anteriormente, en la primera ronda de los blancos en la Copa del Rey, Modric estuvo en el banquillo durante todo el partido ante la Arandina. Antes de todo eso, el mediocentro croata disputó cinco titularidades consecutivas frente a Mallorca (85 minutos), Alavés (54 minutos), Villarreal (90 minutos), Unión Berlín (90 minutos) y Betis (69 minutos). Todo eso después de pasar una pequeña lesión. Después del Mallorca, solamente ha sido titular en dos encuentros de seis.

Modric y la renovación

«Modric no es lo mismo que Kroos». En el Real Madrid son claros cuando se les pregunta por la comparativa entre el croata y el alemán. No tienen nada que ver sus situaciones. Ambos son dos leyendas del club que siguen siendo importantes en el conjunto blanco, pero la situación de ambos es muy diferente cuando los dos jugadores encaran los últimos meses de sus respectivos contratos.

Ambos, tanto Luka Modric como Toni Kroos, renovaron sus contratos la pasada temporada por un año más. El alemán, de 33 años y con un papel protagonista dentro del equipo, seguirá si quiere en el Real Madrid. El club tiene decidido ofrecerle un año más de contrato en los próximos meses y será el germano el que tome la decisión. Lo que es evidente es que todavía tiene mucho fútbol en sus botas.

En una situación diferente está Modric. El croata es importante para Ancelotti, pero su papel es mucho más secundario y, si todo sigue la vía de la normalidad, continuará siendo más residual con el paso de los meses. Más, sobre todo, la próxima temporada. Si Kroos tiene opciones de ser titular, el de Zadar está muy lejos de esto. Y los datos están ahí en lo que llevamos de temporada hasta el momento.

Por lo tanto, entre los planes del club en estos momentos no está renovar a Modric un año más. A sus 38 años, podría estar encarando sus últimos meses en la élite del fútbol. Está viviendo esta temporada una situación anómala para un jugador que siempre ha sido protagonista y que le hará manejar con calma los tiempos, aunque si nada cambia, lo normal es que esta sea su última temporada vistiendo la camiseta del equipo blanco.