Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions a Nápoles y Real Madrid. Los blancos llegan a este encuentro con tres puntos tras vencer al Unión Berlín en el estadio Santiago Bernabéu. Los italianos también lograron la victoria contra el Sporting de Braga. Por lo tanto, el liderato está en juego.

Ancelotti arrancó explicando cómo espera que sea el partido: «Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia. Lo hicieron muy bien y va a ser un partido competido. Tienen nivel, individualidades y en un gran ambiente. Hay que repetir lo bueno que hicimos en Girona».

«Se ha adaptado muy bien. Tenemos el mejor equipo del mundo, incluyendo a todos. Que Bellingham juegue con nosotros, nos pone contentos», aseguró Ancelotti al ser cuestionado si el inglés era el mejor futbolista del mundo en estos momentos.

«Es bastante sorprendente que no tenga el mismo papel que el año pasado. En estos dos últimos partidos no ha jugado porque la competencia en el centro del campo es muy alta y alguno se puede quedar en el banquillo. No tenemos problemas. Le respeto como jugador y persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho», explicó sobre las suplencias de Modric.

«No hay nada nuevo. No sé cómo explicarlo. Es una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos y que puede cambiar. Le puede pasar a cualquiera. Somos siete y solo juegan cuatro, porque cuando pongo cinco también me dais palos», continuó hablando sobre Modric.

Ancelotti también habló del once por el que podría apostar contra el Nápoles: «Hay dudas en este partido. Muchas más para vosotros que para mí. Hay muchas opciones. Mendy está recuperado y listo para jugar. Hay que elegir un once. Hemos defendido bien y creo que para nosotros en cada partido es defender bien. Si la portería se queda a cero hay más opciones de ganar que de perder».

El pasado de Ancelotti en el Nápoles

Ancelotti, que dejó claro que tiene claro si apostará por Rodrygo o Joselu, aunque no lo desveló, habló de su pasado en el Nápoles: «Tengo una relación muy buena con todos. Volver atrás no tiene mucho sentido. Cuando la decisión entre un club y el entrenador no tiene buen feeling, lo mejor es parar. Fue la decisión más correcta para los dos, porque volví al mejor club del mundo».

Sobre las palabras de Di Lorenzo, que habló muy bien de Ancelotti, explicó que «era difícil hacer una previsión sobre sus avances». «Ahora es uno de los mejores laterales de Europa y tiene que seguir así», aseguró.

Sobre Camavinga y el lateral izquierdo aseguró que está convencido, ya que sí le dice de jugar en el lateral izquierdo o al banquillo, dice lateral izquierdo. «Creo que está convencido», aseguró. «No jugará de manera regular, porque tenemos dos laterales izquierdos que nos dan confianza», añadió.

Sobre Nacho y su expulsión, Ancelotti fue muy claro: «Pidió perdón a Portu y no lo tiene que hacer más. Fue una falta de lucidez. Las disculpas fueron aceptadas y se acaba el tema».