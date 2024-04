Modric ha pedido reunirse con Florentino después de las semifinales

El futuro de Luka Modric está en el aire. Por el momento, el Real Madrid no le ha ofrecido una oferta de renovación para un contrato que finaliza el próximo 30 de junio y el croata quiere reunirse con Florentino Pérez después de las semifinales de la Champions League. Eso ha pedido recientemente el jugador, que volverá a ser suplente para el trascendental partido de ida contra el Bayern de Múnich.

«El Madrid sigue sin dirigirse a Modric y después de las semifinales de la Champions el futbolista va a pedir cita con la planta noble para ver qué pasará con él. En el Madrid siguen con la idea de que acabe su etapa en el club merengue. Él quiere seguir, ha demostrado que está a un nivel más que aceptable y va a jugar la Eurocopa», aseveró Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO desveló que su relación ha cambiado con Ancelotti en el último mes. «Se habló que podría estar en el staff técnico, pero la relación con Carletto no es tan buena porque el italiano le pidió que no se fuera a Arabia Saudí. Modric renunció a Arabia y Ancelotti le prometió muchos minutos, pero no se esperaba ser el jugador 16. Modric va a tener ofertas para irse a Arabia, Estados Unidos… la familia está contenta en Madrid y también está valorando la posible retirada después de la Eurocopa», añadió.

La realidad es que la idea del club blanco es no ofrecerle seguir, aunque nada es definitivo a estar alturas. De hecho, sus últimas actuaciones están siendo más que notables. El Clásico contra el Barcelona, los minutos frente al City o el duelo contra la Real Sociedad. No obstante, por el momento no hay propuesta encima de la mesa, mientras que el entorno del croata le pide que intente quedarse en la capital de España.

Tal y como contó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, la familia del jugador ha pedido a Modric que no se vaya de Madrid, donde están muy adaptados tanto su mujer como sus hijos y donde son tremendamente felices. «», explicó el director de OKDIARIO.

Así las cosas, Modric deberá valorar qué hace con su futuro si la oferta de renovación que aceptaría con los ojos cerrados del Real Madrid no llega, algo que parece que no sucederá por el momento. De hecho, mucho deberían cambiar las cosas para que la tenga. Por lo tanto, el jugador tendrá qué ver que hace con su carrera, pero de momento ya ha pedido verse las caras con Florentino, una reunión que tendrá lugar a partir del día 8 de mayo cuando los blancos sepan si son finalistas de Champions.

Modric va a tener ofertas importantes tanto de Arabia Saudí como de la MLS. Incluso, no se puede descartar que de Europa. De hecho, el fútbol norteamericano y, especialmente, el Inter de Miami de su amigo David Beckham es la opción que más le atrae para vivir una última aventura futbolística antes de colgar las botas. Pero a su vez, Luka conoce el deseo de su familia, que no es otro que seguir viviendo en Madrid.

Por ello, si emprende una aventura árabe, poco probable, o estadounidense, tendrá que valorar qué hace con su familia. O le sigue o la emprende solo. Otra opción que tiene encima de la mesa es colgar las botas esta misma temporada y quedarse en el Real Madrid, donde siempre tendrá las puertas abiertas para ejercer el cargo que quiera.

En el club blanco estarían encantados de seguir contando con Modric en el futuro tras retirarse. Una opción que puede valorar es sumarse al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, algo que el propio entrenador italiano le ha ofrecido recientemente. Luka podría ser un ayudante más del actual técnico madridista y comenzar, de esta manera, su andadura en los banquillos.

No obstante, esta es una decisión que Modric deberá tomar en las próximas semanas, ya no meses. La temporada se acaba y si el Real Madrid no le ofrece renovar, tendrá que sentarse con lo suyos para ver qué hace. Lo que sí sabe el croata es que las puertas del conjunto blanco estarán abiertas para él cuando lo desee.

Sus últimos bailes

El futuro se le está poniendo muy bien a Modric para retirarse a lo grande. El Real Madrid va a ganar la Liga y, quién sabe, si la Champions. Dejar el conjunto blanco el 1 de junio como jugador levantando su sexta Copa de Europa sería la guinda perfecta para una trayectoria de leyenda. Después, llegaría la Eurocopa, donde sueña con seguir haciendo gestas con Croacia.

Si bien es cierto que Modric se ha llegado a plantear en alguna ocasión intentar llegar en activo al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, a sus 38 años y tras haberlo hecho todo en el mundo del fútbol deberá valorar si merece la pena seguir jugando o ha llegado el momento de dar un paso al lado y estar junto a los suyos.