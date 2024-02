Modric no tiene ninguna oferta de renovación del Real Madrid

A pesar de las palabras de Ancelotti sobre que será Luka Modric quien elija su futuro, la realidad es que el croata no tiene sobre la mesa ninguna oferta de renovación del Real Madrid. A día de hoy, el club blanco no se plantea su continuidad aunque no es una decisión inamovible.

«Lo que quiera hacer Modric en el futuro está en su mano y sólo tenemos que esperar su decisión», dijo Ancelotti tras la victoria ante el Sevilla con el golazo del croata. «Todos piensan que es el final de su carrera, pero él no lo demuestra» –añadió–. «No parece un jugador de 39 años. El único dato objetivo es su edad. Por el respeto que le tengo no le puedo dar consejos. Es muy inteligente, serio y profesional. Sabe lo que tiene que hacer. La calidad de los minutos es más importante que la cantidad. Modric, Kroos y Nacho están en la misma situación a final de temporada. Hay tiempo para arreglarlo». Era una verdad a medias y, en el caso de Modric, una mentira.

Porque Ancelotti no siempre dice la verdad, dice lo que conviene que diga. A veces para él y otras veces (la mayoría) para el club. Es raro que Carletto meta al Real Madrid en un incendio, más bien los sofoca como se cansó de hacer el año pasado con el asunto Hazard y antes cuando la patata caliente era Isco o Bale o quien fuera. Ancelotti dice lo que debe y lo debido no siempre es lo cierto.

En el caso de Modric lo cierto es que, como avanzó Inda, no existe oferta de renovación alguna por parte del Real Madrid. La sensación más extendida en el club blanco es que el croata no seguirá en el equipo madridista la próxima temporada y que será despedido con todos los honores en el último partido de esta campaña cuando Taylor Swift esté calentando para llenar el Bernabéu.

Un futuro sin Modric

Así que el futuro de Modric en el Real Madrid no lo decide Modric sino el Real Madrid, por muy buenas palabras que tenga Ancelotti hacia el croata. Porque una cosa son las palabras y otra muy distinta los hechos. Carletto tenía ante el Sevilla siete bajas, incluidas las de dos jugadores (Camavinga y Bellingham) que juegan en la posición de Modric. Bueno, pues ni por esas fue titular el croata y eso que el partido era en el Bernabéu.

Tchouaméni, Kroos, Valverde, Camavinga, Bellingham y Brahim están por delante de Modric para Ancelotti. El croata sólo aventaja a un Ceballos que ha vuelto al fondo del armario de los centrocampistas. Los números de Modric esta temporada son inéditos en un jugador de su talla y no mienten: sólo 11 veces titular en 37 partidos oficiales del Real Madrid en lo que va de campaña.

De los partidos importantes el croata sólo jugó de inicio en el Metropolitano, curiosamente en la única derrota del Real Madrid esta temporada, y fue sustituido y señalado por Ancelotti al descanso. Después de aquel partido Modric se quedó sin jugar ni un minuto en los dos siguientes, igual que ocurrió en los dos duelos posteriores a la victoria 1-0 ante el Mallorca.

Un suplente habitual

Por eso no extraña a nadie la idea del Real Madrid de que este sea el último baile de Modric en el Bernabéu y de que no haya renovación. Sólo si Kroos se retirara, el croata tendría una mínima opción de seguir para concederle a la plantilla la dosis de experiencia que todavía les falta a algunos futbolistas. Pero es mucho más probable que siga Kroos la próxima temporada a que renueve Modric.

¿Y dónde estará entonces el futuro del croata? Pues ahí sí que será Modric quien tenga la sartén por el mango. Si quiere un club competitivo en Europa, seguro que lo encuentra aunque sea en el segundo escalón de los grandes del viejo continente. También tiene abiertas las puertas de la aventura norteamericana al estilo Messi o de la aventura saudí al estilo Cristiano Ronaldo. Elija lo que elija, donde juegue Modric su fútbol devolverá con creces el precio de la entrada.