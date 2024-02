Ancelotti: «Es muy complicado dejar a Modric en el banquillo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid contra el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se llevaron los tres puntos gracias a un grandísimo gol de Luka Modric en el tramo final. Además, Lunin salvó a los suyos con una gran parada. Los madridistas se mantienen a ocho puntos del Barcelona y, con un partido más, a nueve del Girona.

El italiano comenzó la comparecencia analizando la actuación de Modric: «Lo merecía. Ha marcado un gran gol que nos permite tener tres puntos más. Aportó mucho. Es muy complicado dejarlo en el banquillo. Es un ejemplo para todos y es muy difícil que no juegue». «Está en la mano de Modric. Sólo hay que esperar su decisión y es la misma que la de Kroos y Nacho. Es un tema técnico del club. Por el respeto que le tengo no le puedo dar consejo», añadió sobre su renovación.

«Es muy complicado gestionarlo. Entiendo lo que puede pensar Modric. Al final de su carrera muchos piensan que está acabando y él no. No parece la edad que tiene», añadió. «No puedo entrar en la cabeza de Luka, sólo puedo evaluar lo que hace y su comportamiento es perfecto. Que se quede como revulsivo o no, no lo sé. Es difícil entender que la calidad de los minutos es mejor que la cantidad», finalizó sobre el croata.

Ancelotti y su relación con el VAR

Sobre el arbitraje, explicó lo siguiente: «Es complicado acostumbrarse a estas nuevas reglas. Puede ser que Nacho toque el pie y el balón. Fue una evaluación que el árbitro hizo del partido y me parece correcta. Es un problema general con el VAR. Me amonestó por decirle que el VAR no tendría que haber entrado».

«En la primera parte protestamos porque el gol anulado nos afectó a nivel emocional, pero en la segunda parte ha sido todo más controlado», continuó sobre el arbitraje.

«Ha sido un gran partido del equipo, jugado con intensidad, equilibrio y calidad. Nos faltaba una referencia que puede ser Joselu, que ha marcado muchos goles, o un jugador como Bellingham, que llega de segunda línea. Me quedo muy satisfecho con el rendimiento del equipo».

Ancelotti también explicó la situación vivida con Arda Güler: «Tenía un pensamiento antes del gol de Modric y después del gol tuve otro. Para el equipo era mejor sacar a Ceballos. No tengo que dar explicaciones porque creo que lo entiende muy y si no lo entiende no pasa nada».