Luis Figo celebra la llegada de Mbappé al Real Madrid: «Es de los mejores»

A Luis Figo «claro» que le gustaría ver a Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. El ex futbolista portugués ya vislumbra que la estrella francesa llegue la temporada que viene al Real Madrid. OKDIARIO ya informó de la llegada de Mbappé al Madrid, en una exclusiva adelantada por su director, Eduardo Inda, en la que se desvelaban todo tipo de detalles, entre ellos que el jugador ya ha alcanzado un pacto verbal con el club español.

Ahora, y en el acto de nominación de los Premios Laureus que se ha celebrado este lunes en Madrid, Figo está ilusionado porque el Real Madrid pueda contar la próxima temporada con Mbappé. «Sí me gustaría verlo, claro hombre. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que se pueda reunir de los mejores del mundo», ha reconocido el portugués, que ha añadido que al anunciar que ya no va a seguir en el París Saint-Germain lo que toca ahora es «ver lo que sucede después».

Para Figo, embajador de los Premios Laureus que se celebrarán el 22 de abril en Madrid, Mbappé es «uno de los mejores jugadores del mundo» y es por ello que su fichaje por el club blanco sería una gran noticia a su juicio. Además, aprovechando el acto, Figo no tiene dudas de que Mbappé algún día estará nominado a los Laureus en un futuro.

Los elogios de Figo a Bellingham

Quien sí está nominado en estos prestigiosos premios es Jude Bellingham en la categoría de Revelación de año. Para Figo, la nominación es totalmente justa: «El rendimiento está siendo espectacular y con todo su talento y sus cualidades está en un momento impresionante y esperemos que perdure. Adaptarse tan joven en un equipo como el Madrid con la presión que hay es impresionante porque sé las dificultades de ir a un grande».

Además, y preguntado por la comparación entre el actual Real Madrid y el de hace 20 años, en el que él militó, Figo no ha querido decir cuál es mejor. «No lo sé, no tengo una bola de cristal. En el fútbol y en el deporte no se pueden comparar generaciones porque dependen de muchos factores y los jugadores son diferentes. Es muy difícil poder contestar porque en el deporte 2+2 muchas veces no son 4 y por eso es muy complicado», siguió el jugador portugués.

Por último Figo también ha elogiado a la selección española femenina, también nominada en estos Laureus, de la que ha dicho que «está en crecimiento en todos los sentidos, también financiero, y en términos de números seguro que será un aliciente para la inversión en un futuro». «Para todos los españoles y amantes del deporte ha sido un logro impresionante. Es un deporte que está creciendo y se esta desarrollando y ejemplo es todo el trabajo que se está haciendo en España a nivel de federación, entidades y clubes y esperemos que siga así», ha cerrado el exjugador del Real Madrid.