El Real Madrid tendrá la última palabra con Modric

Modric no podrá tomar una decisión sobre su futuro porque esta decisión no depende el croata y sí del Real Madrid. Sólo y exclusivamente del club blanco. Al contrario de lo que sucede con Nacho Fernández o Toni Kroos, que saben que si quieren continuar una temporada más en la entidad madridista no tendrá el más mínimo problema para hacerlo, con Luka la situación no es la misma, ya que, en estos momentos, la entidad presidida por Florentino Pérez no se plantea ofrecerle una ampliación de contrato.

«Lo que quiere hacer en el futuro está en su mano y sólo tenemos que esperar su decisión. Entiendo lo que puede pensar cuando no juega. Todos piensan que es el final de su carrera, pero él no lo demuestra. No parece un jugador de 39 años. El único dato objetivo es su edad. Por el respeto que le tengo no le puedo dar consejos. Es muy inteligente, serio y profesional. Sabe lo que tiene que hacer. La calidad de los minutos es más importante que la cantidad. Modric, Kroos y Nacho están en la misma situación a final de temporada. Hay tiempo para arreglarlo en los próximos meses», aseguró el italiano ante los medios de comunicación. La realidad es que no es del todo así.

Al contrario de lo que puede suceder con otros jugadores, Modric tendrá por decreto una oferta de renovación encima de la mesa. De hecho, ninguno la tiene hasta el momento. Lucas, Nacho, Kroos tampoco la tienen, aunque la idea del club es gestionar cada caso de manera individual. A partir de marzo, como sucedió el pasado curso, desde los despachos de Valdebebas se remangarán para ponerse manos a la obra estudiando cada caso y el de Luka, en estos momentos, está claro: no habrá oferta.

Por lo tanto, a pesar de que Ancelotti insiste en meter en el mismo saco a Modric que a Kroos o Nacho, la realidad es que no es así. En estos momentos, el Real Madrid no se ha planteado ni siquiera la posibilidad de renovar a Luka y, de hecho, desde el club blanco se piensa en un futuro con el croata lejos de los terrenos de juego.

En el Real Madrid tienen muy claro que Modric será en el futuro lo que quiera en el club. La entidad madridista siempre le tendrá las puertas abiertas para que ocupe un cargo, ya sea cerca de los terrenos de juego, entrenando en la cantera o como ayudante de Ancelotti, o más lejos, como embajador de la entidad madridista.

Las opciones de Modric

Por lo tanto, si nada cambia, cuando llegue el 30 de junio, Modric no habrá firmado ninguna renovación de contrato con el Real Madrid, lo que le llevaría a ser agente libre. En ese momento, si, como parece, no amplía su contrato y pone punto final a su andadura como madridista, deberá buscar un nuevo acomodo con tres opciones encima de la mesa, aunque no todas tienen el mismo peso.

Modric tendrá encima de la mesa tres opciones para seguir jugando al fútbol, como es su deseo. La menos probable, el Dinamo de Zagreb, regresando a su primera casa. Donde todo empezó. La segunda, pasaría por el fútbol Saudí, los mismos que llamaron a su puerta con fuerza el pasado verano, cuando decidió quedarse en el Real Madrid. Y la tercera, la que más peso gana en estos momentos, pasa por la MLS, donde el Inter de Miami le espera con los brazos abiertos.

Lo que es seguro es que Modric seguirá jugando al fútbol. Sería feliz si es en el Real Madrid, aunque sabe que su papel será más secundario si cabe el próximo curso, pero si esto, como parece en estos momentos, no es posible, todo pasará por buscar un nuevo equipo que le permita seguir disfrutando del fútbol unos años más. Y es que, aunque en estos momentos no puede asegurar absolutamente nada, por su cabeza también está el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026.

En definitiva, la situación es clara sobre el futuro de Luka Modric y el Real Madrid será el que tendrá la última palabra sobre el futuro del croata y en estos momentos la idea es que no continúe. Además, el de Zadar no está por la labor de colgar la botas, por lo que en los próximos meses buscará una salida en un campeonato menos exigente que le permita seguir disfrutando del fútbol.