El padre de Rodrygo manda un recado a Messi: «El santo que no se mete en problemas con nadie…»

Eric Goes, padre de Rodrygo Goes, también utilizó las redes sociales para comentar el incidente que tuvo su hijo con Leo Messi antes del duelo que enfrentó en Maracana a Brasil y Argentina. «El santo que no se mete en problemas con nadie… ¿En serio, alguien se sorprende?», publicó con ironía recordando este incidente y el que tuvo el argentino con los jugadores de Uruguay, cuando llegó a agarrar del cuello Mathías Olivera para defender a Rodrigo De Paul.

Tras los incidentes vividos en Maracaná entre la policía brasileña y los seguidores argentinos en la previa del encuentro, donde la selección de Argentina llegó a irse del terreno de juego unos minutos, a su regreso Messi cogió de la nuca a Rodrygo, dedicándole unas palabras que no se quedaron sin respuesta por parte del futbolista del Real Madrid.

Tras dicho episodio, Rodrygo sufrió ataques racistas en las redes sociales. El brasileño los denunció con un mensaje en el que destacó que ha sufrido «insultos y todo tipo de tonterías» después de lo sucedido en Maracaná, en las eliminatorias para el Mundial 2026. «¿Alguna novedad principalmente viniendo de esa gente? La lucha continúa», ha comentado primero tras compartir una publicación en la que se informaba de los comentarios de índole racista recibidos en sus redes.

Después, el futbolista del conjunto blanco ha lanzado un extenso mensaje en redes sociales, denunciando los insultos que le han proferido en los últimos días, a raíz del encontronazo que tuvo con el capitán de la albiceleste. «Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal», ha señalado Rodrygo.

Las redes sociales del delantero madridista se llenaron de insultos tras una discusión con Messi en medio del encuentro que midió a Brasil contra Argentina. Tras lo sucedido, recibió múltiples mensajes en los que aficionados argentinos le ponían, entre otras cosas, emoticonos de un mono, lo que llevó a Rodrygo a cerrar los comentarios.