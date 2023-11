Rodrygo denuncia episodios de racismo tras su encontronazo con Messi

Rodrygo Goes ha sufrido episodios de racismo en sus redes sociales tras el encontronazo con Leo Messi en el Brasil-Argentina. El jugador del Real Madrid lo ha denunciado con un mensaje en el que señala que fue invadido con «insultos y todo tipo de tonterías» después de lo sucedido en Maracaná, en las eliminatorias para el Mundial 2026. «¿Alguna novedad principalmente viniendo de esa gente? La lucha continúa», ha comentado primero tras compartir una publicación en la que se informaba de los comentarios de índole racista recibidos en sus redes.

Después, el futbolista del conjunto blanco ha lanzado un extenso mensaje en redes sociales, denunciando los insultos que le han proferido en los últimos días, a raíz del encontronazo que tuvo con el capitán de la albiceleste. «Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal», ha señalado Rodrygo.

Las redes sociales del delantero madridista se llenaron de mensajes tras una discusión con Messi en medio del encuentro que midió a Brasil contra Argentina. Tras lo sucedido, recibió múltiples mensajes en los que aficionados argentinos le ponían, entre otras cosas, emoticonos de un mono.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver! Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

«Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean! Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte. ¡No pararemos!», cita el comunicado lanzado por el jugador del Real Madrid.

Durante el partido que midió en Maracaná a la selección de Brasil contra la de Argentina, en el Clásico de Sudamérica, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026, tuvo un enfrentamiento verbal con Leo Messi, que llegó a cogerle del cuello. Después de la pelea que se desató en las gradas del estadio, en la que tuvo que intervenir la policía, el ambiente estaba más caldeado de lo habitual sobre el césped. Ahí fue donde sucedió una discusión con el capitán argentino que precisó de la intermediación de Rodrigo de Paul.

Vinicius y Rodrygo, contra el racismo

Tras la derrota de la canarinha por 0-1 y lo sucedido con Messi, los aficionados argentinos invadieron las redes del madridista con varios mensajes racistas. Algo que ya ha sufrido en diversas ocasiones su compañero en el Real Madrid y en la selección Vinicius Junior y que en esta ocasión le ha tocado vivir a él. De hecho, la estrella del Real Madrid, que no jugó por lesión ante la campeona del mundo, también se ha pronunciado en defensa de su amigo: «¡No pararemos!»

Al igual que Vinicius, Rodrygo no ha querido callarse y ha asegurado que no parará hasta tratar de erradicar la lacra del racismo de la sociedad. El futbolista del Real Madrid se ha expresado en un amplio mensaje en el que ha denunciado lo sucedido, señalando que «la lucha» contra los racistas «continúa».