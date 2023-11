Messi cogió del cuello a Rodrygo y Dibu Martínez se lanzó contra la Policía

Los altercados entre los aficionados argentinos y brasileños en los que tuvo que intervenir la policía carioca se vio traducido al terreno de juego cuando comenzó el encuentro media hora más tarde. El Brasil-Argentina estuvo marcado por la gresca y una de ellas fue la de Rodrygo y Messi, que tuvieron sus más y sus menos por la huída de los jugadores de la Albiceleste a los vestuarios al considerar impropias las cargas de las fuerzas de seguridad a sus aficionados.

El inicio de toda tensión comenzó antes del inicio del encuentro. Los aficionados brasileños y argentinos se encararon hasta tener una pelea en las gradas. Por ello, la policía del estadio tuvo que intervenir ensañándose con los aficionados de la Albiceleste. Fue ahí cuando acudieron corriendo los jugadores de Lionel Scaloni liderados, cómo no, por Messi. Al ver que las cargas no cesaban, el ’10’ mandó a sus compañeros a los vestuarios. Como no iba a ser de otra forma, los jugadores visitantes hicieron caso a su líder.

Según informa el diario argentino Olé, fueron varios jugadores brasileños los que discutieron con sus rivales pidiéndoles que comenzara el encuentro y que no abandonaran el terreno de juego. En ese momento, Leo Messi hizo gala de su liderazgo como capitán argentino y acabó discutiendo con Rodrygo.

El futbolista del Real Madrid pareció decirle algo a Messi que no le hizo ninguna gracia al ’10’ y este acabó agarrando del cuello al joven delantero brasileño. Todo hace indicar que los brasileños llamaron «cagones» a los argentinos por abandonar el terreno de juego. «¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo», dijo Messi a Rodrygo.

Pero antes, Leo Messi hizo la seña de ‘nos vamos’. Entonces, todos enfilaron los vestuarios. más tarde, se podía ver como un hombre ensangrentado era trasladado en camilla . También, hubo varias personas con sangre en la cara producto de la violencia policial o de agresiones de hinchas.

Dibu Martínez contra la Policia

Varios jugadores como Lo Celso, De Paul, Tagliafico, Romero, Otamendi y Messi hicieron todo lo posible por frenar las cargas de la policía brasileña. El nerviosismo era palpable entre los jugadores, pero también entre los aficionados y la policía. Los futbolistas de la Albiceleste pedían encarecidamente calma, pero seguían las cargas.

Fue el propio Dibu Martínez, portero de la selección argentina, el que saltó desde abajo hacia las gradas para quitarle a un policía la porra con la que estaba haciendo un quiso manotearle el machete a un agente que reprimía a los argentinos. Dio varios saltos para evitar que continuara la represión. También, trató de calmar a una mujer que estaba sobre el césped, muy alterada.

«Estaban dando unos palazos que no te lo puedo explicar. Yo nunca vi una cosa así. Nos estábamos preocupando por los hinchas (…) A mí me da mucha lástima que pasen estas cosas en el fútbol sudamericano, nosotros al ganar la Copa del Mundo lo posicionamos en un lugar privilegiado. Por culpa de otros se ve manchado», dijo De Paul tras el choque.

El partido acabó con victoria de Argentina por 0-1 a Brasil en el clásico disputado en el Maracaná; se confirmó como líder de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 con 15 puntos y hundió en una crisis a la Canarinha, que nunca antes había perdido tres partidos seguidos en eliminatorias.