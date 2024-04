Modric podría anunciar su salida del Real Madrid

El futuro de Luka Modric cada vez parece más alejado del Real Madrid. La pérdida de protagonismo del croata esta temporada es más que evidente, lo que hará que el club no le ofrezca la renovación al término del curso. Así lo ha contado Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. El director de OKDIARIO ha desvelado en exclusiva que el legendario centrocampista dejará el club al término de su contrato, que cumple el próximo 30 de junio. El de Zadar podría anunciar tras las semifinales de la Champions League su marcha.

«Un jugador que es Balón de Oro, es Luka Modric, y está pensando que si en las próximas semanas no recibe una oferta de renovación, que creo que no la va a recibir, tras las semifinales anunciaría su salida del Real Madrid tras 12 temporadas», señaló Inda en su sección semanal de exclusivas. El director de este medio añadió además que «ahora está jugando algo más, en el Clásico fue titular». «Modric se querría quedar», finalizó.

Lo cierto es que Modric pasa la que es, de lejos, su peor temporada desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2012. El balcánico ha pasado de ser un fijo para Carlo Ancelotti a apenas tener participación. Pese a ello, el técnico italiano intenta darle minutos, pero en los partidos importantes, salvo en el Clásico de este fin de semana que el cuadro blanco ganó 3-2 en el Santiago Bernabéu, ha partido desde el banquillo.

Esa pérdida de peso en los planes del técnico están haciendo que el club se replantee la posibilidad de ponerle sobre la mesa una renovación que en otro caso estaría más que cantada. De hecho, en las pasadas temporadas no se dudó a la hora de extender el contrato de Modric por un año más. La situación ahora es distinta. La presencia del croata sobre el césped cada vez es menor, lo que complica cada vez más la posibilidad de que siga de blanco la próxima campaña.

Modric pierde protagonismo en el Madrid

Para Modric no está siendo nada sencillo el no ser un futbolista capital. El centrocampista está acostumbrado a ser indiscutible tanto en el Real Madrid como en su selección. Por ello, que le esté costando encajar la situación a la que se está enfrentando esta temporada. Al segundo capitán del conjunto blanco le duele no tener tanto protagonismo, pero también es consciente de que sigue siendo muy importante en el apartado anímico, por lo que tiene que encajarlo de la mejor manera posible, por el bien del grupo.

Pese a que Ancelotti le está dando menos oportunidades de las esperadas, el técnico está tratando de apoyarle, al igual que el club. De hecho, el italiano ha llevado a cabo una máxima durante estos partidos, dejando patente el respeto que le guarda y que merece una leyenda como es Modric. Si sabe que no va a jugar, no le hace calentar. Algo que el propio entrenador reveló tras un encuentro ante Las Palmas, en el que el croata no saltó a ejercitarse en la banda.

«Es un jugador disponible que puede jugar cualquier partido, incluso el de mañana. Sigue dando en el vestuario lo que aportaba antes cuando lo jugaba todo. Es un jugador muy respetado y un ejemplo de cómo tiene que ser un profesional. Sigue siendo una referencia para la plantilla», señaló Carlo Ancelotti en vísperas de medirse al Rayo Vallecano.

¿Un futuro en Arabia?

La próxima temporada la presencia de Luka Modric en el Real Madrid, hoy por hoy, parece estar más que descartada. Se abrirá entonces para el croata la posibilidad de marcharse a Arabia Saudí, donde tendría un retiro dorado y en el que se embolsaría una buena cantidad de millones. Una situación que pudo darse en verano y que rechazó. También hay que tener en cuenta que en la MLS le querrían y también esperan poder convencerle en el Dinamo de Zagreb.

Modric fue uno de los primeros en recibir una oferta del fútbol saudí y, tras meditarlo mucho, terminó diciendo que no. A pesar de su respuesta, desde Arabia Saudí no se han rendido, aunque hasta la fecha ha mantenido la negativa a la tentadora propuesta, considerando que seguiría siendo importante para Ancelotti.

Una vez que el conjunto blanco, ahora mismo, no contempla poner sobre la mesa la ampliación de contrato hasta 2025, la situación para Modric puede ser bien distinta y en verano podría marcharse al fútbol saudí, como han hecho ya Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema o sus compañeros de selección Brozovic y Rakitic.