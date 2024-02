¿Hay caso Modric? Puede ser. ¿El objetivo? Que no lo haya e intentar terminar como se merece la etapa de un jugador de leyenda como es el croata. Leipzig no se le olvidará fácilmente a Luka. Vivió una noche atípica y complicada. No hay cosa que menos le guste que sentir que ya no es protagonista y en la ida de los octavos de final de la Champions ni siquiera calentó. Y no lo hizo porque Ancelotti tenía claro que no iba a jugar.

Ya lo explicó el italiano tras el duelo contra Las Palmas que los blancos ganaron en Gran Canaria. «Si no estoy seguro de que va a jugar, Modric no calienta», aseguró en esa conferencia de prensa. Y en Leipzig no se movió del banquillo. Con el Real Madrid ganando 0-1 a los alemanes, Ancelotti apostó sólo por Lucas Vázquez y Joselu para dar descanso a Rodrygo y sustituir a un Brahim que se retiró lesionado, aunque todo se quedó en un susto y estará en Vallecas, donde Luka apunta a titular.

Tras tres suplencias consecutivas, en las que ha sumado 34 minutos, ante el Rayo la lógica dice que será titular, pero realmente poco importa esto para cambiar su situación. Modric sabe que ya no es protagonista y lo que tiene que hacer hasta que acabe la temporada, con el apoyo del club y de Ancelotti, es llevarlo de la mejor manera posible.

«He hablado de este tema con él una vez y creo que es suficiente. A un jugador que está acostumbrado a jugar todos los partidos le cuesta más que a otros sentarse en el banquillo. Lo entiendo y lo respeto. Su comportamiento es el de un profesional muy serio que sigue entrenando y luchando para jugar. Es un jugador disponible que puede jugar cualquier partido, incluso el de mañana. Sigue dando en el vestuario lo que aportaba antes cuando lo jugaba todo. Es un jugador muy respetado y un ejemplo de cómo tiene que ser un profesional. Sigue siendo una referencia para la plantilla», aseguró el italiano en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo.

Adaptarse a una nueva vida

La situación de Modric en el Real Madrid no va a mejorar en lo que resta de temporada. Si los blancos siguen encarrilando la Liga, es probable que tenga más minutos en la competición doméstica, pero el de Zadar sabe que no serán de los importantes. En las grandes noches, ya no es una opción para Ancelotti. A sus 38 años y tras múltiples exhibiciones en los terrenos de juego, ha pasado a tener un papel de actor secundario con el que tendrá que aprender a vivir hasta que finalice el presente curso.

El Real Madrid y Ancelotti sabe que la situación que está viviendo Modric en el club blanco no es sencilla. El croata no está acostumbrado a tener un papel tan secundario como el actual. Este curso suma 1.354 minutos, siendo el jugador número 16 más utilizado por Ancelotti esta temporada. Es el segundo centrocampista menos utilizado por detrás de Ceballos, que también tiene capítulo aparte. En definitiva, unos datos que explican a la perfección el papel que tiene esta temporada en el Real Madrid.

La situación de Modric es compleja, pero Ancelotti y el club intentarán hacerlo todo lo más sencillo posible. Luka no sabe hacer otra cosa que competir. Lo ha hecho toda la vida y en el tramo final de su carrera no va a ser diferente. Y siente, en parte, que no se está siendo justo con él. Un sentimiento muy respetable que en el Real Madrid entienden que forma parte de la frustración que está viviendo por la poca participación que está teniendo.

Modric dijo que «no» a una oferta millonaria llegada desde Arabia Saudí porque pensaba que iba a seguir siendo importante para Carlo Ancelotti. El croata se puede sentir engañado, pero el italiano está plenamente tranquilo. El entrenador le va a dar minutos siempre que lo estime oportuno, pero en determinados partidos tiene muy complicado jugar simplemente porque sus compañeros, más jóvenes, aportan en estos momentos más al equipo que Luka.

Por delante quedan unos cuatro meses de temporada donde Ancelotti seguirá tratando con toda la mano izquierda que pueda la situación de Modric y donde Luka, que sabe que no va a jugar en las grandes noches, seguirá enfadado, aunque llevará la profesión por dentro y en ningún momento generará una situación tensa. Es un profesional y lo será hasta el último día, por mucho que le escueza sentarse en el banquillo.

Tratamiento de leyenda para Modric

El Real Madrid no va a ofrecer la renovación a Modric, pero quiere que la puerta de la entidad se mantenga siempre abierta para él. Es decir, decida retirarse al finalizar esta temporada, algo que no parece, o pruebe una nueva aventura en un campeonato menor, siendo el Inter de Miami su principal destino, aunque no se debe dejar a un lado la aventura saudí, en el futuro pueda regresar al club para formar parte de la entidad madridista desempañando otras funciones.

Modric tendrá que valorarlo todo y, lo que tiene claro, es que cuando finalice esta temporada con el Real Madrid se preparará para realizar el que será su último baile defendiendo a su país. Tras un subcampeonato y una tercera plaza en los dos últimos Mundiales, el madridista volverá a ser el líder de los balcánicos en la Eurocopa que se celebrará el próximo verano en Alemania.

Tras perder la final de la Liga de Naciones contra España el pasado verano tuvo duda, pero pronto llegó a la conclusión que debía intentarlo una vez más. Su sueño es ganar un título con su país, aunque es cierto que en Alemania lo tendrá muy complicado desde la mismísima fase de grupos, donde tendrá como rivales a España e Italia.