Buenas noticias con Brahim: se descarta una lesión y podría jugar contra el Rayo Vallecano

Brahim Díaz podrá estar disponible para Carlo Ancelotti en el duelo contra el Rayo Vallecano. Las pruebas realizadas al atacante este jueves han descartado que sufra una lesión muscular y el mejor jugador en el duelo contra el Leipzig entrará en condiciones de estar en la lista de convocados para el duelo que el líder de la Liga EA Sports disputa en Vallecas este domingo. Según se evolución de estos días se valorará si estará en el duelo en el que el conjunto blanco buscará dar otro golpe a la competición doméstica.

Brahim tuvo que ser sustituido en los últimos minutos del duelo contra el Leipzig después de sufrir una dolencia muscular en el gemelo derecho. Las imágenes del delantero tumbado sobre el césped y siendo atendido por los médicos hicieron presagiar lo peor pero finalmente todo ha quedado en un susto tras las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana.

«He notado un golpe y luego no sé si se me subió o qué pasó, pero mañana haremos pruebas y a ver si no es nada», dijo el futbolista a la conclusión de un partido en el que fue la estrella del equipo con un gol antológico que pone al Real Madrid por delante en la eliminatoria en lo octavos de final de la Champions League.

Brahim, un seguro contra el Rayo

Brahim sigue haciendo méritos para ganarse un puesto en el once inicial de un Carlo Ancelotti que valoró de forma muy positiva su exhibición contra el Leipzig en Champions League.

«Brahim tiene mucha confianza, ha marcado un gol espectacular, increíble y ha aportado. Hay que destacar el gol, pero también el trabajo duro que ha hecho él y todos los otros. El equipo estaba concentrado y ha aguantado hasta el final», afirmó el entrenador italiano a la conclusión de un partido que deja al Real Madrid con un pie en octavos de final.

Después de su trabajada victoria contra el Leipzig en Champions, el Real Madrid afronta este domingo otro partido de la Liga EA Sports contra el Rayo en Vallecas. Después de su gran triunfo ante el Girona, que le dejó a cinco del segundo clasificado y a diez del Barcelona, los de Ancelotti quieren encarrilar el campeonato con un triunfo en la capital.

Para este duelo podrá estar un Brahim Díaz después de que en la mañana de este jueves se descarta una lesión de gravedad en el gemelo. Finalmente, todo quedó en un susto después de sufrir un pequeño golpe y podrá estar en la lista de convocados. Ante el Rayo Vallecano no llegarán a tiempo ni Bellingham ni Rüdiger, que han sido los últimos en caer en la larga lista de lesionados.