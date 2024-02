El vacile de Kroos a Ancelotti con su renovación que ya es viral

La renovación de Toni Kroos en el Real Madrid es un asunto de estado. El mediocampista alemán todavía no ha tomado su decisión, pero en la afición madridista y en el vestuario blanco el pensamiento alrededor del alemán es un clamor. Todo el mundo quiere que siga. Su rendimiento sobre el campo, además, continúa siendo de un nivel altísimo. También es titular indiscutible para Ancelotti a sus 34 años.

Antes de la ida de los octavos de final de la Champions League en el Red Bull Arena, donde el Real Madrid terminó venciendo al RB Leipzig por 0-1 gracias a un golazo de Brahim Díaz, Toni Kroos atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y contestó todas las preguntas sobre su renovación.

Tras terminar la rueda de prensa, Toni Kroos se encontró de cara con Carlo Ancelotti y le tiró un vacile que ya es viral. «¿Has dicho algo?», le preguntó el técnico italiano al centrocampista alemán. «La he liado. He dicho que voy a renovar hasta 2028», contestó Toni Kroos entre risas mientras vacilaba a su entrenador. Ancelotti terminó llevándose las manos a la cabeza con una sonrisa antes de atender él a los medios.

Un vacile de Kroos a Ancelotti que ya es viral en redes sociales. Entre broma y broma, el madridismo desea que esta se haga realidad y el centrocampista alemán continúe varios años más con la camiseta blanca. Los propios jugadores de la plantilla del Real Madrid le han pedido que renueve en las redes sociales.

Kroos sobre su situación en el Madrid

En la rueda de prensa previa al partido de la ida de los octavos de final de la Champions League, Toni Kroos aseguró que está pensando en qué hacer con su futuro: «No he decidido nada. Me alegra que la gente quiera que juegue más. Me encuentro bien, pero todavía no tengo una decisión». «Hay opciones de tomar esta decisión un poco antes, lo haré cuando lo tenga claro. No me preocupa ni un poco. Estoy tan contento de lo que he hecho en el fútbol que no me preocupa ni un poco», añadió.

Sobra su rendimiento, fue claro: «Lo más importante es estar motivado. Si tienes las mismas ganas de ganar que hace 10 años es muy importante. El cuerpo funciona e intento cuidarlo mucho. Las cosas funcionan bien, pero lo más importante es cuidar tu cuerpo y la motivación».

«No es tan fácil. He jugado muchas temporadas con muchos sucesos. Es difícil elegir una temporada. Estoy contento por tener esta edad y seguir jugando bien. La temporada real empieza en marzo y abril, es cuando veremos lo que pase», comentó.