Kroos: «No he tomado ninguna decisión sobre mi retirada»

Kroos fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del duelo que medirá a los blancos con el Leipzig. Los madridistas buscarán en Alemania un resultado positivo que les permita acceder a cuartos de final de la Champions el próximo 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El alemán habló como tema principal sobre su hipotética retirada a final de temporada.

«Estamos bastante lejos en la competición. Hemos pasado bien el grupo y ahora empieza lo bueno. Jugamos aquí el año pasado y perdimos. Nos espera un equipo muy intenso», aseguró el alemán sobre el partido contra el Leipzig.

Kroos aseguró que está pensando en qué hacer con su futuro: «No he decidido nada. Me alegra que la gente quiera que juegue más. Me encuentro bien, pero todavía no tengo una decisión». «Hay opciones de tomar esta decisión un poco antes, lo haré cuando lo tenga claro. No me preocupa ni un poco. Estoy tan contento de lo que he hecho en el fútbol que no me preocupa ni un poco», añadió.

Sobra su rendimiento, fue claro: «Lo más importante es estar motivado. Si tienes las mismas ganas de ganar que hace 10 años es muy importante. El cuerpo funciona e intento cuidarlo mucho. Las cosas funcionan bien, pero lo más importante es cuidar tu cuerpo y la motivación».

«No es tan fácil. He jugado muchas temporadas con muchos sucesos. Es difícil elegir una temporada. Estoy contento por tener esta edad y seguir jugando bien. La temporada real empieza en marzo y abril, es cuando veremos lo que pase», comentó.

Kroos también habló sobre las palabras de su madre y su deseo de que siga en el Real Madrid: «Tengo que tomar decisiones y pensar mucho en lo que voy a hacer. No he pensado nada y depende de muchas cosas. Hace un año teníamos la misma discusión y hasta ahora ha salido bien. Este año veremos. Disfruto el momento y me deja el tiempo tomar esta decisión, porque será la correcta. Con volver a Alemania lo estoy pensando, hay la posibilidad, pero, como la renovación, no lo sé». «Para decir la verdad, si uno me quiere en su club me encanta, pero eso no va a pasar», explicó sobre la opción de regresar al Bayern.

A la hora de hablar de Modric, dijo que «es diferente». «También pensamos diferente. Va a ser su decisión o la del club, yo sólo puedo hablar de mi caso he intentado explicarlo antes», aseguró.

Kroos también habló de su posición: «He jugado en la posición de ‘6’ y hay que pensar un poco más defensivo. En los últimos años, quería mejorar en ese aspecto. Lógicamente, con el Madrid, siempre jugamos muy ofensivos, por lo que hay que pensar con lo que sucede cuando pierde el balón. Si tienes tres centrocampistas, piensas de una manera diferente y tienes que estar bien».

Sobre las opciones del Real Madrid en la Champions fue claro: «No sé si somos favoritos, pero claro que somos capaces. Lo hemos hecho muchas veces. Un día malo puede ser suficiente para estar fuera de esta competición».

Sobre su nivel físico, comentó lo siguiente: «Me sorprende más mi cabeza que mi cuerpo. Empecé muy joven, con 17 años en el Bayern y mucha presión. Pensaba que no iba a aguantar 15 años, pero todavía tengo ganas y motivación. Con mi cuerpo he tenido pocos problemas». Por último, el germano habló sobre las pitadas que sufrió en Arabia Saudí: «Para mí fue la confirmación de que lo que había dicho era lo correcto».